Συνολικά 320 κιλά κοκαΐνης μέσα σε δύο κοντέινερ που μετέφεραν γαρίδες από τη Λατινική Αμερική, βρήκαν οι λιμενικοί στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αστυνομικού ρεπόρτερ Γιάννη Σουλιώτη στον ΣΚΑΪ, τελικός προορισμός ήταν η Αλβανία, όπου από εκει θα γινόταν η διανομή στις χώρες της Ευρώπης.

Η αστυνομία προχώρησε σε τέσσερις συλλήψεις, ενός Έλληνα και τριών Αλβανών εκ των οποίων ο ένας ήταν φυγόποινος από το 2017.

Ο ίδιος εμπλεκόταν σε άλλη περίπτωση ναρκωτικών καθώς είχε συλληφθεί για παρασκευαστήριο χαπιών captagon τα οποία είναι γνωστά ως ναρκωτικά των τζιχαντιστών.

Πηγή: skai.gr

