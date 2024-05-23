Μία 46χρονη μητέρα και ο 27χρονος γιος της είχαν εξαπατήσει 22χρονη από τη Βουλγαρία, την οποία εξέδιδαν στη Θεσσαλονίκη επί 13 μήνες, ενώ παράλληλα απειλούσαν τόσο την ίδια, όσο και τους συγγενείς της.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο αλλοδαπών ηλικίας 46 και 27 ετών (μητέρα και γιος) για το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων.

Προηγήθηκε η καταγγελία της 22χρονης αλλοδαπής, σύμφωνα με την οποία οι παραπάνω, χρησιμοποιώντας απειλές για χρήσης βίας και απειλές κατά της ζωής της ιδίας και συγγενικών της προσώπων, κατά το χρονικό διάστημα από 17-01-2023 έως 22-02-2024, εκμεταλλεύονταν την επ’ αμοιβή έκδοσή της σε πελάτες στην περιοχή οδού Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα η 46χρονη, προσέγγισε την 22χρονη όσο ήταν στη Βουλγαρία και μέσω απατηλής προσφοράς για εργασία σε κατάστημα εστίασης στην Θεσσαλονίκη, κατάφερε να την πείσει να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Κατά την άφιξή της, τόσο η 46χρονη, όσο και ο γιος της τής γνώρισαν ότι όφειλε να συνευρίσκεται ερωτικά με πελάτες έναντι χρηματικής αμοιβής, την οποία παρακρατούσαν εκβιαστικά, χωρίς η 22χρονη να λαμβάνει μέρος εξ αυτών.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της διενεργούμενης έρευνας διαπιστώθηκε ότι, η 46χρονη προκειμένου να εισέρχεται στην ελληνική επικράτεια, παρά το διοικητικό μέτρο απαγόρευσης εισόδου που εκκρεμεί σε βάρος της, σύναψε γάμο με υπήκοο Βουλγαρίας και άλλαξε σύμφωνα με την εκεί νομοθεσία το επίθετό της.

Η προαναφερόμενη εντοπίστηκε από αστυνομικούς της επιληφθείσας Υπηρεσίας στην οδό Γιαννιτσών, η οποία, αφού απολογήθηκε για τις σε βάρος της αποδιδόμενες πράξεις, οδηγήθηκε στο Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

