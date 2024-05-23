To ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ δίνει και αυτό το Σεπτέμβριο, το καθιερωμένο καλοκαιρινό ραντεβού του στο Καλλιμάρμαρο.

Από το 2016, με ένα διάλειμμα δύο ετών, το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ αποδίδει τιμή σε κορυφαίους Δημιουργούς που διαμόρφωσαν την Ελληνική μουσική σκηνή, όπως ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Γιώργος Ζαμπέτας και ο Αντώνης Βαρδής, αναγνωρίζοντας την ανεκτίμητη συμβολή τους στην πολιτιστική μας κληρονομιά.

Φέτος, αφιερώνει τη μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή στον σπουδαίο στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο.

Την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου, το Παναθηναϊκό Στάδιο θα γεμίσει με μουσικές και μελωδίες που έχει ντύσει στιχουργικά ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Ο σκοπός της φετινής συναυλίας του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ είναι ιερός. Με τα έσοδα της, θα αγοραστούν δένδρα για την επόμενη φυτευτική περίοδο.

Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη μουσική κληρονομιά του Λευτέρη Παπαδόπουλου και ταυτόχρονα να συμβάλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Σε αυτή τη συναυλία, θα τιμήσουν αφιλοκερδώς με την παρουσία τους το Λευτέρη Παπαδόπουλο, μεγάλοι Έλληνες Καλλιτέχνες όπως:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ

ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ

ΓΛΥΚΕΡΙΑ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ

ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΝΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΜΙΝΩΣ ΜΑΤΣΑΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΗΤΣΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΣΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ

ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΕΡΚΙΔΕΣ: 16€

ΑΡΕΝΑ (όρθιοι): 18€

https://www.more.com/music/oloi-mazi-mporoume-leuteris-papadopoulos-oloi-se-fonazan-arxigo/

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

https://www.oloimaziboroume.gr/nea/h-megalh-synaulia-tou-oloi-mazi-boroume-lefteris-papadopoulos-oloi-se-fwnazan-arxigo

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.