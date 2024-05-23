Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης εν ώρα μαθημάτων σε Γυμνάσιο της Θεσπρωτίας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το epirupost.gr o 12χρονος γρονθοκοπήθηκε από 14χρονο συμμαθητή του παρουσία και άλλων μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ο 12χρονος από τις γροθιές του 14χρονου, υπέστη διπλό κάταγμα γνάθου και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα όπου αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Οι γονείς του 12χρονου, υπέβαλαν μήνυση στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

Ποινικά ελέγχονται πλέον, τόσο ο 14χρονος και οι γονείς του, όσο και ο Διευθυντής του Σχολείου.

Πηγή: skai.gr

