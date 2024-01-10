Δήμος Πειραιά: Λειτουργία θερμαινόμενου χώρου σε 24ωρη βάση

Ο Δήμος Πειραιά λειτουργεί θερμαινόμενο χώρο για την προστασία των πολιτών, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, σύμφωνα με το προγνωστικό δελτίο της Ε.Μ.Υ.

Συγκεκριμένα, θα λειτουργεί για τη φιλοξενία των πολιτών, σε 24ωρη βάση, από σήμερα Τετάρτη 10 Ιανουαρίου στις 15:00, η δομή φιλοξενίας αστέγων «Υπνωτήριο Πειραιάς Λιμάνι Αλληλεγγύης» του Ομίλου Unesco Πειραιώς και Νήσων σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά. (Μυκάλης 51, Καμίνια - τηλέφωνα επικοινωνίας: 216 8003076, 216 8003077).

Στη δομή εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης ενάντια στον covid - 19.

Να σημειωθεί, ότι αναλόγως της εξέλιξης των καιρικών συνθηκών, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

