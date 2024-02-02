Με αφορμή τη μεθαυριανή Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου (4/2), η διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Αθηναίων, θέλει να αναδείξει τη σημασία της ισότητας στην υγεία, της προσβασιμότητας σε δομές φροντίδας και της έγκαιρης παρέμβασης. Έτσι, η εβδομάδα από τις 5/2 μέχρι και τις 9/2 θα είναι αφιερωμένη στην πρόληψη.

Τα Πολυδύναμα Ιατρεία του δήμου θα διεξάγουν δωρεάν ελέγχους υγείας, παρέχοντας ταυτόχρονα πληροφορίες και ενημέρωση. Οι γυναικολόγοι, οι μαστολόγοι και οι δερματολόγοι των Δημοτικών Ιατρείων θα προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους σε όλους τους δημότες διενεργώντας προληπτικές εξετάσεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, αξιολόγηση προηγούμενων εξετάσεων, συνταγογράφηση και συμβουλευτική πρόληψης.

Ταυτόχρονα, όλα τα Πολυδύναμα Κέντρα θα δέχονται τηλεφωνικά ραντεβού για προληπτικές εξετάσεις ενάντια στον ουρολογικό καρκίνο, οι οποίες θα δρομολογηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, καθώς απαιτείται προετοιμασία του λήπτη υπηρεσιών υγείας.

Οι κλινικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο 1ο, 2ο, 3ο και 6ο Δημοτικό Ιατρείο (05/02/2024- 09/02/2024), σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα και μόνο κατόπιν ραντεβού:

1ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο - Αθήνα

(Σόλωνος 78, τηλ. για ραντεβού 2103626587 - 09:00-20:00)

Γυναικολόγος 09:00 - 13:00

Δερματολόγος 08:00 - 13:00

2ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο - Νέος Κόσμος

(Φανοσθένους και Φρειδερίκου Σμιθ, τηλ. για ραντεβού 2109239865 - 09:00-20:00)

Γυναικολόγος 13:00 - 17:00

Δερματολόγος 09:00 - 13:00

3ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο - Πετράλωνα

(Πειραιώς 108, τηλ. για ραντεβού 2144088700 - 09:00-15:00)

Γυναικολόγος 09:00 - 13:00

6ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο - Κυψέλη

(Χανίων 4Β, τηλ. για ραντεβού 2108836200 - 09:00-20:00)

Γυναικολόγος 09:00 - 13:00

Δερματολόγος 15:00 - 17:00

Μαστολόγος 09:00 - 13:00

