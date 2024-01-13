«Δεν έχουν σταματήσει λεπτό οι έρευνες στο Μεσολόγγι. Από την πρώτη στιγμή, οι αστυνομικοί του Μεσολογγίου και της Πάτρας έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Φυσικά, και η διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών, η οποία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, με αφορμή την εξαφάνιση του 31χρονου στο Μεσολόγγι.

Οι αστυνομικοί εστιάζουν σήμερα στην περιοχή Άγιος Προκόπιος όπου οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ εντόπισαν αντικείμενα, τα οποία μετέφεραν στα εγκληματολογικά για να εξεταστεί σε ποιον ανήκουν.

Σστις έρευνες μετά από αίτημα της μητέρας του 31χρονου αναμένεται να λάβει μέρος και ιδιώτης δύτης ο οποίος θα επικεντρωθεί κυρίως στο κάμπο του Ευηνοχωρίου, όπου υπάρχουν πολλοί βαλτότοποι και αρδευτικά κανάλια και οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας έχουν πιάσει τα τελευταία στίγματα του κινητού τηλεφώνου του αγνοούμενου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το στίγμα του κινητού δεν επιβεβαιώνει τα λεγόμενα του 50χρονου κρεοπώλη, ο οποίος υποστήριξε ότι βρισκόταν συγκεκριμένη ώρα στο σπίτι του.

«Το τμήμα ψηφιακών πειστηρίων δουλεύει νυχθημερόν. Είμαστε αισιόδοξοι ότι στο τέλος θα καταφέρουμε να καταλάβουμε και εμείς τι συνέβη εκείνο το βράδυ με τον αγνοούμενο. Και να φτάσουμε στον δράστη, αν υπάρχει εγκληματική ενέργεια.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιος ύποπτος, δεν έχει προσαχθεί κάποιος στην ασφάλεια», πρόσθεσε η κα. Δημογλίδου, τονίζοντας ότι γίνεται «πολύ ενδελεχής έρευνα».

