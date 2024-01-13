Τσουχτερό κρύο σε όλη τη χώρα με βροχές, καταιγίδες και χιόνια σε πολλές περιοχές της χώρας, ακόμα και σε χαμηλό υψόμετρο, προβλέπονται σήμερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, της τάξης των 2 με 4 βαθμών Κελσίου. Στα βόρεια και τα κεντρικά θα κυμανθεί από -05 (μείον 05) έως 06 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 02 έως 08 με 10 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα από 04 έως 12 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, και τις πρώτες πρωινές ώρες στη Χαλκιδική και τα νησιά του βορείου Αιγαίου, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις βορειότερες περιοχές χιονόνερο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές των ανωτέρω περιοχών (ενδεικτικό υψόμετρο από τα 600 μέτρα και πάνω). Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το βράδυ και από τα βόρεια.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη νότια Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Εκτιμώμενο αθροιστικό ύψος χιονιού σε εκατοστά για το Σαββάτο 13/01/2024, όπως υπολογίζεται από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Τις πρωινές ώρες νεφώσεις στην ανατολική Μακεδονία και τη Χαλκιδική με βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις σε ορεινές και σε ημιορεινές περιοχές, οι οποίες θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -05 (μείον 5) έως 06 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους ισχυρός στα βορειοδυτικά τις πρωινές ώρες.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα νότια.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά και ημιορεινά, με βαθμιαία εξασθένηση.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις σε 5 με 6 μποφόρ που από το μεσημέρι στα βόρεια θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα ορεινά της Κρήτης χιονοπτώσεις, με βαθμιαία εξασθένηση.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος και στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο τις πρωινές ώρες στα βορειότερα τμήματα.

Ανεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νότια και τα ανατολικά, με χιονόνερο και χιονοπτώσεις κυρίως στα ανατολικά ορεινά και ημιορεινά.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 ή 6 μποφόρ, οι οποίοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 07 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς βροχές ή χιονόνερο έως το μεσημέρι και χιονοπτώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 09 βαθμούς Κελσίου. Στα βορειότερα τμήματα τις πρωινές ώρες η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις από το βράδυ.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 06 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-01-2024

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές και στα ορεινά της Κρήτης ασθενείς χιονοπτώσεις που γρήγορα θα σταματήσουν. Στη δυτική Ελλάδα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και τη νύχτα στο βόρειο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα είναι από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα επανέλθει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα κυρίως ως προς τις μέγιστες της. Θα κυμανθεί στα βόρεια από -5 (μείον πέντε) έως 09 βαθμούς, στα κεντρικά από 0 έως 12, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 04 έως 14 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, που κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα είναι ισχυρός.



