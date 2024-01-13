Γεγονότα

1822: Η A’ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου καθιερώνει τη γαλανόλευκη ως επίσημο σύμβολο του επαναστατημένου γένους των Ελλήνων.

1898: Ο Εμίλ Ζολά δημοσιεύει στην εφημερίδα «L’ Aurore» μία ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο της Γαλλίας, υπό τον τίτλο «Κατηγορώ», για την Υπόθεση Ντρέιφους.

1930:Ο Μίκυ Μάους κάνει την παρθενική του εμφάνιση σε κόμικ στριπ.

1980: Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου των Πρασίνων στην Καρλσρούη της Δυτικής Γερμανίας αποφασίζεται η δημιουργία ομοσπονδιακού κόμματος με τον τίτλο «Οι Πράσινοι» («Die Grünen»).

1991: Ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού διακόπτεται από τον διαιτητή Ζακεστίδη στο 85ο λεπτό κι ενώ οι ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-1, καθώς η ατμόσφαιρα έχει γίνει αφόρητη λόγω ρίψης δακρυγόνων από την αστυνομία. Έξω από το γήπεδο, ο νεαρός φίλαθλος του Ολυμπιακού Παναγιώτου σκοτώνεται από φωτοβολίδα. Ο αγώνας θα επαναληφθεί μετά ένα μήνα στη Ρόδο και η ΑΕΚ θα νικήσει με 1-0.

1992: Η Ιαπωνία ζητά συγγνώμη που εξανάγκασε τις γυναίκες της Κορέας σε σεξουαλική δουλεία κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Γεννήσεις

1859: Κωστής Παλαμάς, έλληνας ποιητής. (Θαν. 27/2/1943)

1981: Γιάννης Χαρούλης, έλληνας τραγουδοποιός.

Θάνατοι

1941: Τζέιμς Τζόις, ιρλανδός συγγραφέας. («Οδυσσέας») (Γεν. 2/2/1882)

1993: Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, έλληνας ζωγράφος και συγγραφέας. (Γεν. 17/10/1908)

2018: Τζίμης Πανούσης, έλληνας σατιρικός καλλιτέχνης. (Γεν. 12/2/1954)

