Ένα αγόρι με αυτισμό, που σε στιγμή κρίσης, ξάπλωσε στη μέση της πολυσύχναστης λεωφόρου Βάρης-Κορωπίου, βοήθησε ο πρώην προπονητής και μπασκετμπολίστας Δημήτρης Παπανικολάου.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής, σε ώρα αιχμής.

Το παιδί ξάπλωσε στον δρόμο και έμοιαζε «σαν να έχει πάθει κρίση επιληψίας», ενώ τα αυτοκίνητα περνούσαν πλάι του.

Τότε, ο Δημήτρης Παπανικολάου που περνούσε από το σημείο κατέβηκε από το αυτοκίνητό του, ζήτησε από τους οδηγούς να σταματήσουν, ξάπλωσε δίπλα στο αγόρι, «μπήκε στον κόσμο του», μίλησαν για λίγη ώρα και τελικά το έπεισε να σηκωθεί από το οδόστρωμα και να απομακρυνθεί μαζί του στην ασφάλεια του πεζοδρομίου.

Ο Δημήτρης Παπανικολάου έκανε σχετική ανάρτηση με βίντεο από το περιστατικό, όπου απευθύνει «θερμή παράκληση μην τα βάλετε ελαφρά την καρδία με τους γονείς του παιδιού. Πολλές φορές είναι δύσκολες καταστάσεις αυτές που πρέπει να διαχειριστούν»

Το κείμενο της ανάρτησης του Δημήτρη Παπανικολάου

«Σήμερα μιας και έγινε ήδη γνωστό, αφού ήμασταν σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας για 10 περίπου λεπτά, είδα έναν νεαρό πεσμένο στο έδαφος και να μην δέχεται ενήλικες να τον ακουμπάνε καθώς προσπαθούσαν να τον τραβήξουν στην άκρη. Κοίταξα αν υπάρχει αίμα τριγύρω ή όχημα τρακαρισμένο και δεν είδα. Έριξα μία γρήγορη ματιά στον καθρέφτη να κρίνω αν μπορώ να βοηθήσω ή αν θα προκαλέσω πολύνεκρο.

Είχα καταλάβει ότι πρόκειται για αυτισμό χαμηλής λειτουργικότητας σε κρίση. Είπα να φύγουν όλοι από γύρω μου και να σταματήσουν με ένα τρίγωνο πιο πίσω το αυτοκίνητο γιατί ξέρω ότι θα χρειαστεί χρόνος να τον πάρω από εκεί, μιας και όταν κάποιος είναι σε κρίση, εκτός των άλλων πολλαπλασιάζονται οι δυνάμεις του.

Ξαπλώσαμε μαζί στην άσφαλτο αρχικά χωρίς να τον ακουμπήσω καθόλου και μπήκα στον κόσμο του. Όταν κατάλαβα ότι ήταν έτοιμος και ότι με εμπιστεύεται του ζήτησα να με πιάσει από το μπράτσο να πάμε στην άκρη.

Είναι σημαντικό να είστε ενημερωμένοι. Και ελπίζω ότι σε περιπτώσεις τέτοιες που θα κληθεί το ΕΚΑΒ και η αστυνομία να είναι εκπαιδευμένοι στον αυτισμό. Θερμή παράκληση μην τα βάλετε ελαφρά την καρδία με τους γονείς του παιδιού. Πολλές φορές είναι δύσκολες καταστάσεις αυτές που πρέπει να διαχειριστούν.

Τέλος θα κλείσω με κάτι που έχει πει ο Τάσος Λειβαδίτης. Και όταν δεν πεθαίνουμε ο ένας για τον άλλο, είμαστε κιόλας νεκροί. Κινδυνέψαμε ναι, αλλά σήμερα θα κοιμηθούμε καλύτερα».

