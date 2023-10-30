Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στην πυροσβεστική υπηρεσία όταν ενημερώθηκε για πιθανή διαρροή φυσικού αερίου σε κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 9 το πρωί η πυροσβεστική ενημερώθηκε πως υπάρχει πιθανή διαρροή υγραερίου σε κατάστημα ρούχων επί της οδού Τσιμισκή και στο σημείο μετεβησαν άμεσα 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Αυτήν την ώρα πραγματοποιείται έλεγχος για να διαπιστωθεί αν όντως υπάρχει διαρροή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.