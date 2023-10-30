Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα κοντά στην οδό Πανόρμου, στους Αμπελοκήπους.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε στο μπαλκόνι του διαμερίσματος στην Πλατεία Αγίου Δημητρίου, στην Πανόρμου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει εξι πυροσβέστες και δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.

Πηγή: skai.gr

