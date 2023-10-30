Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά σε διαμέρισμα κοντά στην οδό Πανόρμου

Στο σημείο έχουν σπεύσει εξι πυροσβέστες και δύο πυροσβεστικά οχήματα.

πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα κοντά στην οδό Πανόρμου, στους Αμπελοκήπους.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε στο μπαλκόνι του διαμερίσματος στην Πλατεία Αγίου Δημητρίου, στην Πανόρμου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει εξι πυροσβέστες και δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά διαμέρισμα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark