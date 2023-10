Ο άνθρωπος με την πιο δυνατή μνήμη στον κόσμο - Ζωγραφίζει ολόκληρες πόλεις που βλέπει μόνο για λίγα λεπτά Κόσμος 13:06, 16.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και διαγνώστηκε όταν ήταν τριών χρόνων - Στα πέντε του ξεκίνησε να φοιτά σε ειδικό σχολίο και ξεκίνησε να μιλά στην ηλικία των εννέα