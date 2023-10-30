Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Στην οδο Ανδριανού στην Αρτέμιδα το απόγευμα στις 26 Οκτωβρίου ανήλικος έκανε ποδήλατο.

Πίτμπουλ πετάχτηκε από παρακείμενη αυλή, έριξε το παιδί κάτω και άρχισε να το δαγκώνει.

Ο 11χρονος προσπάθησε να αμυνθεί, αλλά ο σκύλος του προκάλεσε τραύματα στο σβέρκο και σε αλλά σημεία του σώματος.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Αγλαΐα Κυριακού όπου νοσηλεύεται.

Όσο για τον ιδιοκτήτη του σκύλου έχουν ακολουθηθεί οι νομικές διαδικασίες, αλλά επειδή η καταγγελία στο ΑΤ από την μητέρα του αγοριού έγινε 28/10 είχε παρέλθει το Αυτόφωρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.