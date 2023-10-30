Λογαριασμός
Πιτ μπουλ δάγκωσε στο κεφάλι 11χρονο αγόρι που έκανε ποδήλατο στην Αρτέμιδα

Το σκυλί πετάχτηκε από παρακείμενη αυλή, έριξε το παιδί κάτω και άρχισε να το δαγκώνει. 

πιτμπουλ

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Στην οδο Ανδριανού στην Αρτέμιδα το απόγευμα στις 26 Οκτωβρίου ανήλικος έκανε ποδήλατο.

Πίτμπουλ πετάχτηκε από παρακείμενη αυλή, έριξε το παιδί κάτω και άρχισε να το δαγκώνει.

Ο 11χρονος προσπάθησε να αμυνθεί, αλλά ο σκύλος του προκάλεσε τραύματα στο σβέρκο και σε αλλά σημεία του σώματος.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Αγλαΐα Κυριακού όπου νοσηλεύεται.

Όσο για τον ιδιοκτήτη του σκύλου έχουν ακολουθηθεί οι νομικές διαδικασίες, αλλά επειδή η καταγγελία στο ΑΤ από την μητέρα του αγοριού έγινε 28/10 είχε παρέλθει το Αυτόφωρο.

