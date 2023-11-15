Απορρίφθηκε το αίτημα εξαίρεσης του προέδρου της έδρας που είχε υποβάλει ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου για την υπόθεση του θανάτου της μεγαλύτερης κόρης Τζωρτζίνα.

Η απολογία της Ρούλας Πισπιρίγκου ξεκίνησε αμέσως μετά. Η 35χρονη μητέρα αρνήθηκε τις κατηγορίες που τις αποδίδουν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήμουν είμαι και θα είμαι η μαμά της Τζωρτζίνας και αυτό δεν έχει το δικαίωμα να μου το στερήσει κανείς. Αρνούμαι κατηγορηματικά την κατηγορία. Δε θα μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό μου να έχω πειράξει τρίχα από τα μαλλιά της. Το παιδί για το οποίο μιλούσαν εδώ στο δικαστήριο δεν ήταν το δικό μου παιδί».

Και συνέχισε: «Η Τζωρτζίνα γεννήθηκε με καισαρική τομή. Η Τζωρτζίνα (σ.σ. εδώ βάζει τα κλάματα) όταν γεννήθηκε, ήμουν η τελευταία που την είδα, ήμουν σε νάρκωση, ήταν ένα πλασματάκι που με το που με κοίταξε, ήταν σα να ζούσα το θαύμα εκείνη τη στιγμή, ένιωσα ότι αυτό το πλασματάκι με έκανε μαμά. Για πρωτη φορά. Με αυτά τα ματάκια…. όταν με κοίταξε μου έδωσε το νόημα της ζωής. Εκείνη την ημέρα της ορκίστηκα ότι θα είπε για πάντα εκεί. Για ό,τι χρειαστεί.

Είναι πολύ δύσκολο να μιλάω για την Τζωρτζίνα σε παρελθόντα χρόνο, μου είναι αδιανόητο. Η Τζωρτζίνα είναι…. συγχωρήστε με δεν… Ό,τι καλύτερο μπορούσε να έρθει στη ζωή μου εκείνη τη στιγμή. Μεγαλώσαμε μαζί. Μου μάθαινε πράγματα. Τα κάναμε όλα μαζί με την Τζωρτζινα, από την πρωτη στιγμή. Μεγαλώναμε μαζί.

Ήταν τόσο χαρισματική, ήταν απίστευτη. Θελαμε να της δώσουμε βάσεις για τη ζωή της, αξίες, να είναι καλός άνθρωπος, προσπαθήσαμε, ήμασταν μικροί, δεν πρόλαβα να δω τις αξίες σε αυτή, έμεινε τετραπληγική στα επτά της χρόνια. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχω μάθει το γιατί. Εγώ την αιτία για την ανακοπή και οι δυο γονείς ένας γιατρός δεν μας έχει πει τι της προκάλεσε. Κανείς δεν μας έχει πει με αποδείξεις τι έπαθε το παιδί. Με δεδομένα, όχι με εικασίες.

Για την εισαγωγή της Τζωρτζίνας στο Καραμανδάνειο τον Απρίλιο του 2021, οπότε έπαθε την ανακοπή, η κατηγορούμενη είπε πως «πιστεύαμε πως ήταν ψυχολογικό, γιατί δυστυχώς ήταν μπροστά σε ένα βίαιο επεισόδιο που είχαμε με τον πατέρα της. Δυστυχώς το είδε».

Όπως είπε: «Η Τζωρτζίνα δυστυχώς βίωσε την απώλεια των δύο μικρότερων αδελφών της και δεν εκφράστηκε ποτέ… δεν έκλαψε ποτέ…με προτροπή ψυχολόγου την πήγαμε στο γραφείο τελετών. Όταν έφυγε η Μαλένα, της λέγαμε πως έγινε αγγελάκι. Ήταν πιο μικρή. Στην Ίριδα πήγε να την αγγίξει και επειδή ήταν κρύο το χεράκι της τραβήχτηκε πίσω… την ρώτησα αν θέλει να φύγουμε και μου είπε πως θα κάνει ό,τι έκανε με την Μαλένα».

«Από τα τέρατα που έχω ακούσει εδώ μέσα…. θα σας το ξαναπώ…, μιλούσαν για το παιδί μου κι ενώ νόμιζα ότι μιλούσαν για κάποιο άλλο παιδί. Στο Καραμανδάνειο νομίζαμε ότι ήταν ψυχολογικό, γιατί δυστυχώς και κακώς, η Τζωρτζίνα ήταν μπροστά σε ένα περιστατικό βίας στο σπίτι, του μπαμπά της προς εμένα. Υπήρξε προστριβή μεταξύ εμού και του πρώην συζύγου μου, την είχα πάρει, στο σπίτι της μαμάς μου», ανεφερε η Ρούλα Πισπιρίγκου και συμπλήρωσε «στις 7/4/21 ήμασταν στο σπίτι, ήταν μια φυσιολογική μέρα. Της είχα ανακοινώσει την τέταρτη εγκυμοσύνη, η αντίδραση της… η πιο ευτυχισμένη μέρα του κόσμου. Η πιο μεγάλη αγκαλιά. «Μαμά μου σε ευχαριστώ» μου είπε. Δεν της είχα πει τίποτα για το μπαμπά της. Τη Μαλένα και την Τζωρτζίνα, προσπαθούσα να τις προστατεύσω να μην επηρεάζονται από τίποτα και κανέναν. Μπορεί να φωνάζαμε και να μας άκουγαν. Κακώς. Μας είχε κινήσει την περιέργεια αυτό», συνέχισε.

Η κατηγορούμενη είπε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να είχε επέμβει οποιοσδήποτε στο σώμα της Τζωρτζίνας και αυτή, λόγω του χαρακτήρα της, να μην το έλεγε. «Έλεγε τα πάντα», τόνισε.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου είπε πως με τον θάνατο της Μαλένας ήταν η Τζωρτζίνα που την παρακίνησε να βγει από το βαρύ πένθος που βίωνε. «Με τον θάνατο της Ίριδας είχα τεράστιο θυμό. Έλεγα "γιατί; Γιατί;". Και θυμό έχω και απορίες έχω και τα παιδιά μου έχω χάσει και κατηγορούμενη είμαι…» είπε κλαίγοντας.

Η απολογία της Ρούλας Πισπιρίγκου θα συνεχιστεί στις 23 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

