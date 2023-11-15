Σδούκου: Έρχεται ρύθμιση στη Βουλή για δέσμευση 2 GW για τα υπεράκτια αιολικά

Την πρόθεση να προχωρήσουν στην ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων στην Ελλάδα εξέφρασαν οι άνθρωποι της διοίκησης της δανέζικης Copenhagen Offshore Partners (COP) στην εκδήλωση που διοργάνωσε η εταιρεία για τα εγκαίνια των γραφείων της στην Αθήνα, στις 9 Νοεμβρίου 2023.

Το «παρόν» έδωσαν μεταξύ άλλων η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου, ο Διευθυντής της Copenhagen Offshore Partners (COP) στην Ελλάδα, Νίκος Αλαγιαλόγλου και ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής της COP, Thorbjørn Lund-Poulsen.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και χαιρέτησε ο Πρέσβης της Δανίας, κ. Per Fabricius Andersen, ο οποίος έκοψε και την κορδέλα στα εγκαίνια.

Στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στα οφέλη της επένδυσης της COP στην Ελλάδα και δήλωσε σίγουρος πως η Ελλάδα θα επιτύχει στον τομέα της αιολικής ενέργειας.

«Το κάλεσμα που έχει απευθύνει η ελληνική κυβέρνηση στις ξένες εταιρείες υπεράκτιων αιολικών γίνεται πράξη, αφού το επενδυτικό ενδιαφέρον ολοένα και αυξάνεται», δήλωσε η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου και τόνισε πως η COP ήρθε στην Ελλάδα για να κάνει επενδύσεις και να δημιουργήσει έναν κόμβο ο οποίος θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας σε όλο τον κόσμο. «Είναι πολύ σημαντικό να συνεργαζόμαστε με διεθνείς εταίρους, πρωταγωνιστές στον τομέα των υπεράκτιων αιολικών, όπως η COP. Χαίρομαι που η COP είναι η πρώτη που ανταποκρίθηκε σε αυτό το κάλεσμα στη χώρα μας. Δεσμεύομαι ότι η εμπιστοσύνη τους στην Ελλάδα θα δικαιωθεί και θα αναγνωριστεί. Σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία σας», σημείωσε.

«Ως κυβέρνηση έχουμε θέσει στο κέντρο του ενδιαφέροντος τα υπεράκτια αιολικά πάρκα και είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε το δυναμικό της χώρας και ξέρουμε ήδη και τις πρώτες περιοχές για την ανάπτυξη των πάρκων» συμπλήρωσε και ανακοίνωσε, παράλληλα, πως θα κατατεθεί άρθρο στη Βουλή, που θα προβλέπει ότι ο ΑΔΜΗΕ θα πρέπει να δεσμεύσει ηλεκτρικό χώρο 2 GW για τη σύνδεση υπεράκτιων αιολικών έργων με τμήματα του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ).

Τέλος, σημείωσε πως σε έναν κλάδο που διαρκώς αναπτύσσεται είναι σημαντικό να συνεργαζόμαστε με διεθνείς εταίρους, ώστε η διεθνής εμπειρία και τεχνολογία να έρθει και στην Ελλάδα. Αυτή η δυναμική και η διεθνής γνώση ταυτίζεται με το δυναμικό της χώρας. «Οι επενδύσεις σε υπεράκτια αιολικά προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην εθνική οικονομία και στο ελληνικό εργατικό δυναμικό, ενώ παράλληλα επιτρέπουν στη χώρα να γίνει περιφερειακός ενεργειακός κόμβος», κατέληξε.

Ο Νίκος Αλαγιαλόγλου, Διευθυντής της Copenhagen Offshore Partners (COP) στην Ελλάδα, από την πλευρά του σημείωσε πως η εταιρεία ανέπτυξε συνεργασίες και έφερε πριν από έναν χρόνο το ένα από τα δύο hubs της εταιρείας στην Αθήνα (το άλλο είναι στο Βιετνάμ). «Φιλοδοξούμε στα επόμενα χρόνια να δούμε τις πρώτες ανεμογεννήτριες εγκατεστημένες στα ελληνικά νερά. Θέλουμε να ενισχύσουμε την παρουσία μας στη χώρα», σχολίασε. Και συμπλήρωσε πως είναι ένα προσωπικό στοίχημα για τον ίδιο η εγκατάσταση υπεράκτιου αιολικού πάρκου στην Ελλάδα.

Αντίστοιχα ο Thorbjørn Lund-Poulsen, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής της COP, δήλωσε πως «κάναμε μία έρευνα πριν φέρουμε τα γραφεία εδώ στην Αθήνα.

Μιλήσαμε με ανθρώπους του κλάδου και είδαμε πως η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η Ελλάδα έχει επενδύσει στο εργατικό δυναμικό της, παρέχοντάς του υψηλή εκπαίδευση». Οι άνθρωποι εδώ, όπως είπε, έχουν γνώση και μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες και αρμοδιότητες γύρω από τον κλάδο. «Μιλήσαμε και με την Deloitte (εταιρεία που παρέχει χρηματοοικονομικές, επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες) και μας πρότεινε την ελληνική αγορά για να φέρουμε τα γραφεία μας», σημείωσε.

Τέλος, δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι η εταιρεία έχει μεγάλη παρουσία και δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο και τώρα στο κέντρο του ενδιαφέροντός τους βρίσκεται και η Ελλάδα. Με σύμμαχό τους την τεχνολογία, επιθυμούν πως θα αναπτύξουν υπεράκτια αιολικά πάρκα στο άμεσο μέλλον στη χώρα.

Λίγα λόγια για την Copenhagen Offshore Partners (COP)

Η COP είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη και κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Η COP επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση μέσω της ανάπτυξης ενός χαρτοφυλακίου έργων των 50+ GW, εκ των οποίων το ένα τρίτο είναι πλώτα υπεράκτια αιολικά.

Ως πρωτοπόρος στον κλάδο, η εταιρεία ηγείται της ανάπτυξης έργων σε νέες αγορές, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων έργων που βρίσκονται υπό κατασκευή - Changfang Xidao και Zhong Neng στην Ταϊβάν, Vineyard Wind 1 στις ΗΠΑ και Jeonnam 1 στην Κορέα. Η εξειδικευμένη ομάδα της εταιρείας αναπτύσσει έργα από 17 γραφεία στην Ευρώπη, την Ασία, την Ωκεανία και την Αμερική. Η COP είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία που ανήκει στη διοίκησή της. Μάθετε περισσότερα στο www.cop.dk.

Η COP είναι αποκλειστική συνεργάτις για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων της Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), η οποία είναι σήμερα ο μεγαλύτερος διαχειριστής κεφαλαίων στον κόσμο σε επενδύσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και παγκόσμιος ηγέτης στα υπεράκτια αιολικά. Η CIP διαχειρίζεται 11 funds και μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει περίπου 25 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε έργα ανανεώσιμης ενέργειας και συναφείς υποδομές, από περισσότερους από 150 διεθνείς θεσμικούς επενδυτές.

Η CIP και η MYTILINEOS ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους το 2021 με σκοπό την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων στην Ελλάδα. Η COP θα είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη όλων των έργων στο πλαίσιο της συνεργασίας CIP-MYTILINEOS στην Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.