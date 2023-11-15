Να απορριφθεί η αίτηση εξαίρεσης και να κριθούν απαράδεκτοι οι λόγοι δυσπιστίας που επικαλείται η Ρούλα Πισπιρίγκου κατά της προέδρου του ΜΟΔ, ζήτησε η εισαγγελέας Έδρας.

Η εισαγγελική λειτουργός είπε πως το αίτημα που προέβαλε η κατηγορούμενη πρέπει να απορριφθεί καθώς, όπως είπε, δεν στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα

«Η διατύπωση δυσπιστίας απαιτεί πραγματικά γεγονότα και όχι κρίσεις ως προς τον τρόπο διεύθυνσης της διαδικασίας. Αυτά τα γεγονότα σίγουρα δεν είναι η απόρριψη αιτημάτων» ανέφερε η εισαγγελέας η οποία διερωτήθηκε γιατί οι υπόνοιες μεροληψίας τής κατηγορουμένης στρέφονται μόνο στο πρόσωπο της προέδρου και όχι προς τα μέλη του δικαστηρίου αφού οι επίμαχες αποφάσεις επί των αιτημάτων ήταν ομόφωνες. Επίσης τόνισε πως και η ίδια ήταν αρνητική στην ικανοποίηση των επίμαχων αιτημάτων πλην όμως δεν στράφηκε και εναντίον της η αίτηση εξαίρεσης.

Η διαδικασία συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

