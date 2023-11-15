Η Γλυφάδα τιμά τη Διεθνή Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

Μια πολύ σημαντική θεατρική παράσταση αφύπνισης και ευαισθητοποίησης, υπό τον τίτλο «Λέξεις Ψυχής» θα παρουσιάσει η θεατρική ομάδα Let's st-art στο πλαίσιο εκδήλωσης που συνδιοργανώνουν η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Γλυφάδας και η Ένωση Γυναικών Γλυφάδας «Εμείς - Λένα Μαυρακάκη» με την Πρόεδρό της Χρύσα Λουπασάκη, στο Κινηματοθέατρο «Μελίνα Μερκούρη» (Γ. Γεννηματά και Ανατ. Ρωμυλίας 123) το ερχόμενο Σάββατο 18 Νοεμβρίου, στις 6:00 το απόγευμα.

Πρόκειται για ένα έργο ενάντια στη σωματική, λεκτική και ψυχολογική βία, σε μια εκδήλωση όπου θα διατρανωθεί η αντίθεση της κοινωνίας απέναντι στο νοσηρό αυτό φαινόμενο και η αλήθεια που επικρατεί στην πόλη μας: καμία γυναίκα δεν είναι μόνη σε αυτό, υπάρχει βοήθεια ουσιαστική, υπάρχει στήριξη και πρέπει να εξαλειφθεί ο φόβος, να πάψει η σιωπή.

«Είναι μια πρόκληση καθημερινή για όλους μας, το φαινόμενο αυτό να σταματήσει. Δεν μπορούμε να μένουμε αδρανείς. Κάθε γυναίκα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν είναι μόνη, έχει τη στήριξη των κοινωνικών μας λειτουργούν και τη συμπαράσταση ολόκληρης της κοινωνίας. Δεν είναι μια μάχη των φύλων, είναι μια μάχη για τα ανθρώπινα δικαιώματα την οποία πρέπει να δίνουμε όλοι μαζί - άντρες και γυναίκες, δημόσιοι φορείς και ιδιωτικός τομέας», τονίζει ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου.

Σύμφωνα με έρευνες και επίσημα στοιχεία, μία στις τέσσερις Ελληνίδες και μία στις τρεις γυναίκες παγκοσμίως πέφτει θύμα κακοποίησης στη διάρκεια της ζωής της.

Η κλιμακούμενη κοκοποιητική συμπεριφορά ξεκινά με λεκτικές παρενοχλήσεις, συναισθηματική - ψυχική - σωματική κακοποίηση και σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνει ως τη δολοφονία, τη «γυναικοκτονία», την πιο ακραία μορφή έμφυλης βίας.

Τον Δεκέμβριο του 1991 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανακήρυξε την 25η Νοεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των γυναικών, με σκοπό να αναδείξει το μείζον αυτό ζήτημα. Στη Γλυφάδα τιμούμε την παγκόσμια αυτή ημέρα, με στόχο την ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας και την έγκυρη και εμπεριστατωμένη ενημέρωση τους, από εκπροσώπους φορέων που εργάζονται πάνω στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών. Γιατί, η έμφυλη βία δεν αντιμετωπίζεται με ανοχή, δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση και αφορά όλους μας. Υπεύθυνη της δράσης είναι η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης, ψυχολόγος Λένα Δεναξά. Μετά το τέλος της θεατρικής παράστασης θα ακολουθήσει συζήτηση.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι:

- Μαριλένα Μανδράκου: Κοινωνική Λειτουργός, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια.

- Λίλα Πίτα: Κοινωνιολόγος, Εργασιακή Σύμβουλος.

- Ρένα Βασιλάκη: Πρόεδρος των Αθηναϊδων και της Παγκρητίου Ενώσεως.

- Ελευθερία Κίσσα: Υπαστυνόμος Α΄Α.Τ. Αλίμου.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δικηγόρος και Πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων Γλυφάδας «Η Ρωμανία» Κυριάκος Τιλγκερίδης.

