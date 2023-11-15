Σε πέντε χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης μια 20χρονη- σήμερα- κοπέλα που μαζί με μία ανήλικη έβαλαν φωτιά και έκαψαν ολοσχερώς το σπίτι της φίλης τους για λόγους ερωτικής αντιζηλίας.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η κατηγορούμενη κρίθηκε ένοχη για συνέργεια σε εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, ενώ δεν της αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Για την ίδια υπόθεση και ως ο άνθρωπος που έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα για να εκδικηθεί το θύμα, κατηγορείται και μια ακόμη νεαρή κοπέλα που, τότε, δεν είχε κλείσει τα 18 έτη και παραπέμφθηκε σε δικαστήριο ανηλίκων.

Τι συνέβη στις 6 Ιουλίου 2021

Το αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 6ης Ιουλίου του 2021, στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Οι κατηγορούμενες, μαζί με το θύμα και την υπόλοιπη παρέα τους είχαν βγει για βραδινή διασκέδαση και αφού κατανάλωσαν ποσότητες αλκοόλ, κάποια στιγμή παρεξηγήθηκαν γιατί κατάλαβαν ότι ο σύντροφος της 17χρονης έδειξε ερωτικό ενδιαφέρον για το θύμα.

Η παθούσα αποχώρησε με τη μοτοσυκλέτα του φίλου της 17χρονης, με τις κατηγορούμενες να πιστεύουν ότι θα την μεταφέρει έως το σπίτι της, ωστόσο οι δύο τους κατέληξαν στο διαμέρισμα του νεαρού. Οι δύο νεαρές μετέβησαν στην οικία που διέμενε το θύμα με την οικογένειά της και όταν χτύπησαν την πόρτα και δεν τους άνοιξε κάνεις, ακολούθως πήγαν σε κοντινό κατάστημα ψιλικών από όπου προμηθεύτηκαν δύο μπουκάλια καθαρό οινόπνευμα, με τις κινήσεις τους να καταγράφονται από τις κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης.

Οι δύο νεαρές με «μπροστάρισσα» την 17χρονη που αισθάνθηκε προδομένη από τη φίλη της και τον σύντροφό της, επέστρεψαν στην οικία του θύματος και κατάφεραν να το βάλουν φωτιά, με αποτέλεσμα να καεί ολοσχερώς μέχρι να φτάσουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Από το αδιανόητο συμβάν κινδύνεψαν άμεσα η θεία του θύματος και η ανήλικη αδελφή της που, τότε, ήταν μόλις 9 ετών, καθώς την ώρα που κοιμόντουσαν αντιλήφθηκαν τον καπνό να εισέρχεται στο διαμέρισμά τους που βρίσκεται στον επάνω όροφο.

«Άρπαξα την ανιψιά μου και προσπάθησα να βγω στο μπαλκόνι όμως δεν έβλεπα τίποτα από τον καπνό. Δε μπορούσαμε να βγούμε από την κεντρική είσοδο γιατί υπήρχαν φλόγες και δεν βλέπαμε τίποτα. Ο πρώτος όροφος καιγόταν. Ένας γείτονας φώναζε “φωτιά”. Καταφέραμε και βγήκαμε από πίσω, πηδήξαμε από το μπαλκόνι και καταλήξαμε στο δρόμο για να γλιτώσουμε», είπε η γυναίκα.

«Ήμουν μεθυσμένη, κοιμήθηκα στον καναπέ»

Το θύμα που, σήμερα, είναι 20 ετών ανέφερε στη κατάθεσή της στο δικαστήριο πως τη στιγμή που καιγόταν το σπίτι της, εκείνη κοιμόταν. «Ήμουν μεθυσμένη, μιλήσαμε λίγο, κάναμε ένα τσιγάρο και με πήρε ο ύπνος στον καναπέ. Άνοιξα τα μάτια μου το πρωί και είδα αστυνομικούς. Το σπίτι είναι του πατέρα μου, είναι διώροφο. Επάνω κοιμόταν η αδελφή μου η οποία ήταν 9 ετών και η θεία μου», είπε.

«Όταν μπήκα στο περιπολικό μου είπαν για μια πυρκαγιά στο σπίτι. Φαντάστηκα ότι θα έκαψαν κάποιο έπιπλο, δεν ήξερα τι είχε γίνει. Κάηκαν τα μεταλλεία από το τον αθλητισμό, ρούχα, πράγματα αξίας. Άκουσα ότι τη φωτιά την έβαλε η κατηγορούμενη με μια ακόμα επειδή κοιμήθηκα στο σπίτι του παιδιού. Εξαφανίστηκαν όλοι την επόμενη ημέρα», σημείωσε.

Όπως είπε στη συνέχεια, «η διανυκτέρευσή μου εκεί έγινε επειδή ήμουν μεθυσμένη και με πήρε ο ύπνος στο σπίτι του. Ήμουν πολύ μεθυσμένη. Δε μου είχαν πει ότι στην παραλία με κοιτούσε. Εγώ πήγα εκεί και σε μισή ώρα κοιμήθηκα, δε κάναμε τίποτα άλλο. Δε θυμάμαι αν μου έστελναν μηνύματα οι κατηγορούμενες όταν ήμουν εκεί, ήμουν λιώμα. Όταν ξύπνησα, βρήκα μηνύματα στο κινητό μου. “Μην κάνεις το λάθος και βγεις έξω”, έλεγε το ένα και θυμάμαι ότι μου έστελναν κάτι κατεβατά προσβλητικά. “Θα σου σπάσω το σπίτι, ό,τι έχεις και δεν έχεις”, έγραφαν».

Η απολογία

Στην απολογία της η κατηγορούμενη παραδέχθηκε την εμπλοκή της στον εμπρησμό, όπως υποστήριξε ότι δεν είχε ενεργό ρόλο και ότι το μόνο που έκανε ήταν να συνοδεύσει την ανήλικη στο μίνι μάρκετ και να της δώσει τον αναπτήρα, αλλά για να ανάψει τσιγάρο και όχι για να κάψει το σπίτι.

«Όταν φτάσαμε στο σπίτι, χτυπούσε την πόρτα, το παράθυρο, έπαιρνε τηλέφωνα. Ήθελε να κάνει φασαρία, δεν άνοιξε κάνεις. Μου είπε να πάμε στο μίνι μάρκετ. Στο μαγαζί μπήκε με φορά και άρχισε να ψάχνει, είπε στην υπάλληλο ότι θέλει οινόπνευμα. Περνάμε πολλές φορές οινόπνευμα και βάζαμε σε χυμό και αναψυκτικό γιατί δεν είχαμε χρήματα να αγοράσουμε αλκοόλ. Η απόσταση από το σπίτι ήταν περίπου 500-600 μέτρα. Δε μου μιλούσε στο δρόμο, ήταν σα να μην υπήρχα. Ήταν χάλια από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Φτάσαμε σπίτι της κοπέλας, ξέραμε ότι έμενε εκεί», είπε.

Και συνέχισε: «Φώναζα, την παρακαλούσα, τη ρώτησα “γιατί πηδας τα κάγκελα” και μου απάντησε “θα δεις τι θα κάνω”. Ανέβηκε στα κεραμίδια και μπήκε μέσα, κρατούσε δύο μπουκάλια οινόπνευμα. Εγώ έμεινα κάτω και φώναζα. Μόλις βγήκαμε από το μίνι μάρκετ μου ζήτησε αναπτήρα για να κάνει τσιγάρο και τον κράτησε. “Τώρα θα της το κάψω”, μου είπε και μπήκε μέσα. Εγώ φώναζα “μη κάνεις τίποτα, κατέβα κάτω”. Είχα πιει αλκοόλ, είχα κάνει κόκα, δεν καταλάβαινα», ισχυρίστηκε και πρόσθεσε: «Ήταν ξεκάθαρα για ερωτική ζήλια, εγώ δεν είχα σχέση».

Στην απολογία της η κατηγορούμενη ζήτησε συγνώμη από το δικαστήριο και τον πατέρα του θύματος. «Φταίω, δυστυχώς, γιατί της έδωσα τον αναπτήρα», είπε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.