Επί τρεις μήνες, αντί να χαρεί το νεογγένητο μωρό της, μία μητέρα ζούσε με αφόρητο κοιλιακό άλγος και πυρετό αφού - όπως αποδείχθηκε - κατά την διάρκεια της καισαρικής επέμβασης σε ιδιωτικό μαιευτήριο, οι γιατροί ξέχασαν μέσα στην κοιλιά της ένα κομμάτι γάζα.

Μάλιστα έλαβε αντιβίωση που δεν επέδρασε, όπως ήταν φυσικό, ενώ ύστερα από τρεις μήνες υπεβλήθη σε αξονική τομογραφία και η διάγνωση ήταν κακή, καθώς τόσο το λεπτό όσο και το παχύ έντερο, όπως η ίδια λέει στο neakriti.gr, είχε υποστεί διάτρηση.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύεται με αναστόμωση του λεπτού εντέρου και με στομία στο παχύ έντερο.

Για την αποκατάσταση της εκτομής θα χρειαστεί και δεύτερη επέμβαση για να ενωθεί το παχύ έντερο και να λειτουργήσει και πάλι.

«Αν το χειρουργείο δε γινόταν άμεσα, ίσως να μην είχα προλάβει να έρθω», καταλήγει η νεαρή μητέρα, που ταλαιπωρείται ήδη τρεις μήνες και ως φαίνεται έχει ακόμη τουλάχιστον άλλους δύο για αποκατάσταση, γιατί απλώς ξεχάστηκε στο σώμα της, στη διάρκεια καισαρικής τομής, μία γάζα!

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

