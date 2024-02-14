Μια πρώτη αποτίμηση της κατάστασης και της καταγραφής των διαθέσεων για την περαιτέρω συνέχιση των κινητοποιήσεων και το ενδεχόμενο πραγματοποίησης συλλαλητηρίου με τρακτέρ στην Αθήνα θα κάνουν σήμερα Τετάρτη το απόγευμα στις 5, οι αγρότες, τόσο στο μπλόκο του Πλατυκάμπου, αλλά και στα υπόλοιπα μπλόκα της Θεσσαλίας.
Η πρόταση που θα τεθεί από την Συντονιστική Επιτροπή που πραγματοποίησε σύσκεψη χθες το βράδυ θα είναι κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Ότι αποφασιστεί σε κάθε μπλόκο, θα συζητηθεί αύριο Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου στις 12:00 σε πανελλαδική σύσκεψη στην Νίκαια, όπου θα συγκεντρωθούν εκπρόσωποι των αγροτών από όλη την Ελλάδα για να πάρουν την τελική απόφαση.
Με επιστολή τους οι αγρότες των παρακάρλιων περιοχών δήλωσαν πως θα αποχωρήσουν από το μπλόκο του Πλατυκάμπου, διότι θεωρούν πως δεν εκπροσωπήθηκαν στην χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό, παρά το γεγονός ότι όλοι αναγνώρισαν τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μετά τις δύο διαδοχικές. κακοκαιρίες του περασμένου Σεπτεμβρίου.
Οι αγρότες των παρακάρλιων περιοχών θα έχουν συνάντηση με τον πρωθυπουργό στα τέλη του μήνα, όπου θα επιδιώξουν να λάβουν απαντήσεις για το τι μπορεί να γίνει με τα χωράφια τους που βρίσκονται ακόμη κάτω από το νερό και δεν μπορούν να καλλιεργήσουν.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.