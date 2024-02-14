Μια πρώτη αποτίμηση της κατάστασης και της καταγραφής των διαθέσεων για την περαιτέρω συνέχιση των κινητοποιήσεων και το ενδεχόμενο πραγματοποίησης συλλαλητηρίου με τρακτέρ στην Αθήνα θα κάνουν σήμερα Τετάρτη το απόγευμα στις 5, οι αγρότες, τόσο στο μπλόκο του Πλατυκάμπου, αλλά και στα υπόλοιπα μπλόκα της Θεσσαλίας.



Η πρόταση που θα τεθεί από την Συντονιστική Επιτροπή που πραγματοποίησε σύσκεψη χθες το βράδυ θα είναι κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Ότι αποφασιστεί σε κάθε μπλόκο, θα συζητηθεί αύριο Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου στις 12:00 σε πανελλαδική σύσκεψη στην Νίκαια, όπου θα συγκεντρωθούν εκπρόσωποι των αγροτών από όλη την Ελλάδα για να πάρουν την τελική απόφαση.

, διότι θεωρούνπαρά το γεγονός ότι όλοι αναγνώρισαν τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μετά τις δύο διαδοχικές. κακοκαιρίες του περασμένου Σεπτεμβρίου., όπου θα επιδιώξουν να λάβουν απαντήσεις για το τι μπορεί να γίνει με τα χωράφια τους που βρίσκονται ακόμη κάτω από το νερό και δεν μπορούν να καλλιεργήσουν.

