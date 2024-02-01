Την ένταξη της Ελλάδας ως πλήρες μέλος στον Οργανισμό Ψηφιακής Συνεργασίας (Digital Cooperation Organization - DCO) ανακοίνωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στο πλαίσιο της 3ης Γενικής Συνέλευσης του DCO.

Η Συνέλευση πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Υπουργού Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών του Βασιλείου του Μπαχρέιν Mohamed bin Thamir Al Kaabi και τη συμμετοχή της Deemah AlYahya, Γενικής Γραμματέως του DCO, στο Μπαχρέιν, την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024.

Κατά την τοποθέτησή του ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου υπογράμμισε: «Στόχο της Ελλάδας αποτελεί η ενεργός συμβολή στην προώθηση των περιφερειακών πολιτικών στον ψηφιακό τομέα. Με σαφή ανθρωποκεντρική προσέγγιση και την αντίληψη ότι η τεχνολογία πρέπει να είναι συμπεριληπτική και να υπηρετεί την ευημερία των πολιτών και των κοινωνιών ευρύτερα, θα εργαστούμε αναλαμβάνοντας στρατηγικές πρωτοβουλίες και υιοθετώντας συνεκτικές πολιτικές που θα ενδυναμώνουν την καινοτομία, την ψηφιακή συμπερίληψη και την αποτελεσματική διακυβέρνηση. Βασικούς πυλώνες, τους οποίους στοχεύουμε να προωθήσουμε ενεργά μέσα από αυτήν τη συνεργασία».

Tα κράτη μέλη του DCO με δήλωσή τους επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την οικοδόμηση ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού οργανισμού, ο οποίος αξιοποιώντας τη διακρατική συνεργασία, θα προωθεί τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη της παγκόσμιας ψηφιακής οικονομίας.

Επιπλέον, ανακοίνωσαν τη δρομολόγηση τριών νέων πρωτοβουλιών: Την «GenAI Center of Excellence», η οποία θα δώσει το έναυσμα για τη δημιουργία ενός δικτύου σύγχρονων εγκαταστάσεων, την «Data Embassy» που θα υποστηρίζει τη δημιουργία ενός δικτύου ασφαλών εγκαταστάσεων αποθήκευσης δεδομένων και την «Online Content Integrity», που θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις από την παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις διαδικτυακές πλατφόρμες.

Επισημαίνεται ότι ο DCO είναι ένας διεθνής οργανισμός με βασική του επιδίωξη τη διάχυση γνώσης και την ανταλλαγή πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών. Στόχος είναι να υιοθετηθούν οι βέλτιστες πολιτικές και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές για την ανάπτυξη δικαιότερων ψηφιακών οικονομιών, χωρίς αποκλεισμούς, μειώνοντας παράλληλα το ψηφιακό χάσμα. Αυτή τη στιγμή, εκτός της Ελλάδας, συμμετέχουν 15 επιπλέον χώρες: το Βασίλειο του Μπαχρέιν, η Λαϊκή Δημοκρατία του Μπαγκλαντές, η Κυπριακή Δημοκρατία, η Δημοκρατία του Τζιμπουτί, η Δημοκρατία της Γκάμπια, η Δημοκρατία της Γκάνα, το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας, το Κράτος του Κουβέιτ, το Βασίλειο του Μαρόκου, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Νιγηρίας, το Σουλτανάτο του Ομάν, η Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν, το Κράτος του Κατάρ, η Δημοκρατία της Ρουάντα και το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας.

