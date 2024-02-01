Σημαντική μείωση των αφίξεων αιτούντων άσυλο τον Ιανουάριο

Ο συνολικός αριθμός των αφιχθέντων μεταναστών τον Ιανουάριο ανήλθε σε 3.795, μειωμένος κατά 30% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, τον Δεκέμβριο του 2023, σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Η συνολική μείωση σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2023 ξεπέρασε το 70%.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η μεταναστευτική πίεση έχει υποχωρήσει, σε πολύ μεγάλο βαθμό, στον Έβρο και, δευτερευόντως, στο Νότιοανατολικό Αιγαίο, ενώ παραμένει αξιοσημείωτη στη Λέσβο και, δευτερευόντως, στη Σάμο.

Επίσης, αναφέρεται πως παρατηρείται ότι, ακόμα περισσότερο, τις ημέρες με κακοκαιρία και ισχυρούς ανέμους, η μεταναστευτική πίεση αυξάνεται (αντί να μειώνεται, όπως παλαιότερα), καθώς οι διακινητές θεωρούν ότι η βροχή και ο αέρας δυσκολεύουν τον εντοπισμό και το έργο τού Λιμενικού και δεν διστάζουν να θέτουν έτσι σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το εθνικό σύστημα υποδοχής και φιλοξενίας συνεχίζει να παρουσιάζει υψηλά ποσοστά πληρότητας, λίγο κάτω από το 80%. Όμως, τον Ιανουάριο, για πρώτη φορά το τελευταίο δωδεκάμηνο, καταγράφηκε σημαντική μείωση καθώς οι αποχωρήσεις ήταν σχεδόν διπλάσιες από τις αφίξεις.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι λαμβάνει όλα τα μέτρα για την αποτελεσματική φιλοξενία των αιτούντων άσυλο, με ασφάλεια για τις τοπικές κοινωνίες και τους ίδιους, σύμφωνα με τον ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή νόμο και το εθνικό συμφέρον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

