Δίκη για την επίθεση με βιτριόλι: «Καταπέλτης» η εισαγγελέας - Πρότεινε την ενοχή της 39χρονης

«Καταπέλτης» ήταν η Εισαγγελέας Έδρας του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου, Ευστρατία Μεγγέ για την 39χρονη που επιτέθηκε με καυστικό υγρό στον εν διαστάσει σύζυγό της, στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου οι δύο είχαν συναντηθεί για ερωτικό ραντεβού.

Η Εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή της 39χρονης όπως κατηγορείται - για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο - ενώ πρότεινε την απαλλαγή της μεν 20χρονης σπουδάστριας, την ενοχή δε, του 46χρονου ταξιτζή, που κατηγορούνται για συνέργεια στην απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Αναλυτικά, η Εισαγγελέας, είπε για την 39χρονη ότι ήταν σε γνώση της το ποινικό παρελθόν του 37χρονου αλλά και της οικογένειάς του, ωστόσο αποδέχτηκε να προχωρήσουν σε σχέση, έκαναν όνειρα και σχέδια, μέχρι που - για τα διάφορα προβλήματα που υπήρχαν, το καλοκαίρι του 2022, λίγους μήνες πριν το συμβάν - είχε ξεκάθαρα συνειδητοποιήσει ότι αυτή η σχέση δεν μπορούσε να μακροημερεύσει.

Όμως, τόνισε η κ.Μεγγέ, ενώ τυπικά υπήρχε διάσπαση στη σχέση τους, ουσιαστικά συνέχιζαν να έχουν και συναισθηματικό δέσμο και ερωτικές επαφές, που γίνονταν κατά κύριο λόγο στο ξενοδοχείο όπου σημειώθηκε το συμβάν.

Κατά την εισαγγελική κρίση, όπως ειπώθηκε, εκείνο το βράδυ δεν υπήρξε βιασμός όπως ισχυρίστηκε η κατηγορούμενη. Η Εισαγγελέας θεωρεί ότι υπήρξε μια ερωτική επαφή με διαφορετικό τρόπο, όχι όμως βιασμός. Η Εισαγγελέας θεωρεί επίσης ότι όχι τυχαία, 5 μέρες πριν, η 39χρονη είχε παραγγείλει τη συγκεκριμένη ποσότητα θειικού οξέος, χρησιμοποιώντας e-mail του γιου της και τιμολόγια της εταιρείας του πατέρα της.

Έβαλε σε βαζάκι 100 ml του καυστικού υγρού, αδιάλυτα, ενώ όπως εκτίμησε η Εισαγγελέας, δεν αποκλείεται να είχε ζυγίσει την ποσότητα.

Η κ.Μεγγέ ανεφερε ότι η κατηγορούμενη έφερε το θύμα στο σημείο που ήθελε. Τον οδήγησε να κοιμηθεί - η Εισαγγελέας θεωρεί ως βέβαιο ότι ο 37χρονος είχε αποκοιμηθεί με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας αλλά και την αυτοψία που έγινε και έδειξε ότι το υγρό είχε πέσει στον τοίχο, το κρεβάτι και τα σεντόνια- κόντρα στο ισχυρισμό της 39χρονης για διαπληκτισμό και απόπειρα επίθεσης σε βάρος της αλλά και το ότι πέταξε το υγρό ούσα σε άμυνα. Η Εισαγγελέας έδρας, κάθετη, ανέφερε ότι η γυναίκα έφερε τον 37χρονο εκεί που ήθελε και του πέταξε το υγρό, ενώ κοιμόταν, με αποτέλεσμα να τρωθεί η αριστερή πλευρά του προσώπου του. Η ίδια τόνισε ότι αν ήταν όρθιος με επιθετικές διαθέσεις, το υγρό θα τον είχε "βρει" κατά μέτωπο και στον κύριο κορμό, και όχι μόνο στην αριστερή πλευρά.

Θα μπορούσε η πράξη αυτή να επιφέρει το θάνατο; διερωτήθηκε η Εισαγγελέας, σημειώνοντας πως η κατηγορούμενη μπορεί να μην επιδίωκε να τον σκοτώσει, ήταν σε θέση όμως να γνωρίζει ότι η πράξη της θα μπορούσε να επιφέρει και τον θάνατο και αυτό το αποδέχτηκε.

Πραγματικά, τόνισε η Εισαγγελέας, από τύχη δεν είναι νεκρός ο 37χρονος, καθώς από το καυστικό υγρό έχει διαβρωθεί η μυική του μάζα, ενώ αν η 39χρονη έριχνε το υγρό στο κεφάλι ή στο μέρος της καρδιάς, η εξέλιξη θα ήταν τραγική για τον 37χρονο.

"Δεν έχει μετανιώσει"

Ένα άλλο στοιχείο στο οποίο στάθηκε η Εισαγγελέας είναι, όπως είπε η ίδια, ότι η κατηγορούμενη ως και σήμερα δεν έχει μετανιώσει για το κακό που προξένησε. Αν για κάτι έχει μετανιώσει, είπε - και ερωτήθηκε πολλές φορές από την έδρα- είναι που το έπραξε και στερήθηκε την ελευθερία της και τα δυο παιδιά της, όμως για το κακό που προξένησε δεν εχει μετανιώσει.

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η απουσία του παθόντα, αλλά όπως είπε η Εισαγγελέας, θα προκαλούσε αλγεινή εντύπωση "αν τον βλεπαμε εδώ, καθώς δε θα μπορούσε να διαχειριστεί κι ο ίδιος την παραμόρφωση που έχει υποστεί από το καυστικό υγρό".

Πρόταση για απαλλαγή της 20χρονης, ενοχή του ταξιτζή

Αναφορικά με την 20χρονη φίλη της 39χρονης, η Εισαγγελέας Έδρας σημείωσε ότι η εμπλοκή της ήταν δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες, με την 2η επικοινωνία μάλιστα να έγινε ενώ η ίδια βρισκόταν στο εξωτερικό όπου σπουδάζει. Θεωρεί, δε, η κ.Μεγγέ, ότι λόγω του νεαρού της ηλικίας της και επειδή δεν είχε γνώση του ποιος είναι ο 37χρονος, πίστευε ότι θα βοηθούσε μια φίλη της να τα ξαναβρεί με τον άντρα της.

Όσο για τον 46χρονο ταξιτζή η Εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του, θεωρώντας ότι ήξερε ότι εκείνη τη στιγμή φυγάδευε την 39χρονη.

