Ολοκληρώθηκε το νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα που πραγματοποίησαν νωρίτερα φοιτητές που διαμαρτύρονταν για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και αποκασταστάθηκε η κυκλοφορία.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου συνεχίζεται σήμερα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων με την ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων.

Χθες Τετάρτη (29/2) οι Φοιτητικοί Σύλλογοι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση του ενός έτους από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ζητώντας δικαίωση για τους συμφοιτητές τους, θύματα της τραγωδίας και με κεντρικό σύνθημα να σταματήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις των δημοσίων αγαθών.

Για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας και την αποσυμφόρηση της κίνησης, η Ελληνική Αστυνομία θα λάβει τα αναγκαία μέτρα τροχαίας -όπου είναι απαραίτητο και ανάλογα με την κίνηση των διαδηλωτών- με την πραγματοποίηση κατά περίπτωση εκτροπών και διακοπών κυκλοφορίας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε οδούς περιμετρικά των Προπυλαίων, της Πλατείας Ομονοίας (Πατησίων, Αιόλου κ.λπ.), της Πλατείας Συντάγματος (Όθωνος, Λεωφόρους Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας) καθώς και στους οδικούς άξονες της Πανεπιστημίου, της Σταδίου και της Ακαδημίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να αποφύγουν τη μετακίνησή τους στους ανωτέρω οδικούς άξονες μέχρι την ολοκλήρωση των συναθροίσεων – κινητοποιήσεων.

