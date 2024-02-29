Νέα πορεία είναι σε εξέλιξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατά του νομοσχεδίου που αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημιων.

Σύμφωνα με το thestival.gr, στην κινητοποίηση συμμετέχουν μέλη φοιτητικών συλλόγων, της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς καθώς και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Μερικοί εξ αυτών φωνάζουν συνθήματα κατά της κυβέρνησης και κρατούν πανό.

Η πορεία ξεκίνησε από την Καμάρα και κατευθύνεται δυτικά μέσω της οδού Εγνατία.

Η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία ανάλογα με τα σημεία στα οποία κινείται η πορεία.

