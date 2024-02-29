Δύο ακόμα άτομα συνελήφθησαν χθες, (28-02-2024) από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, στο πλαίσιο της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «ILLUMINATI», για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης πλαστογραφίας εγγράφων και παράνομης διακίνησης μεταναστών

Πρόκειται για τον διευθύνοντα της οργάνωσης, που όπως διαπιστώθηκε δραστηριοποιούταν στη κατάρτιση πλαστών εγγράφων χρησιμοποιώντας μάλιστα την οικία του -στο κέντρο της Αθήνας- ως εργαστήριο, καθώς και συνεργό του, ο οποίος διακινούσε τα πλαστά έγγραφα.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες:

Aποτέλεσμα των συνεχιζόμενων ερευνών ήταν και ο εντοπισμός της συγκεκριμένης οικίας, στην οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

εξοπλισμός αποτελούμενος από -2- συσκευές εκτύπωσης με λέιζερ και -4- υπολογιστές, που διέθεταν κατάλληλο λογισμικό για τη λειτουργία της συσκευής εκτύπωσης,

σαρωτής εγγράφων

θερμοκολήτης

πάνω από 240 διαβατήρια, δελτία ταυτότητας, άδειες διαμονής και άδειες ικανότητας οδήγησης αμφιβόλου γνησιότητας

4.305 ευρώ

43 φυσίγγια καθώς και

λοιπός εξοπλισμός κατάρτισης πλαστών εγγράφων.

Υπενθυμίζεται ότι, η υπόθεση εξελίσσεται σε συνεργασία με τη EUROPOL και η επιχείρηση υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής της δράσης EMPACT 2.2 EAST MED, ενώ με πρωτοβουλία της προαναφερόμενης υπηρεσίας έχει κινηθεί σχετικός επιχειρησιακός φάκελος στην EUROPOL υπό τη κωδική ονομασία Op. ILLUMINATI.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

