Άνοιξε η Πατησίων - Έληξαν τα επεισόδια στο ύψος του Οικονομικού Πανεπιστημίου- Δείτε βίντεο

Τα επεισόδια κόπασαν, συνεργεία του δήμου απομάκρυναν αντικείμενα από το οδόστρωμα και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι

UPDATE: 14:27
ΟΠΑ

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Μικροένταση επικράτησε έξω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, επί της οδού Πατησίων, με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος  από το ύψος της Κοδριγκτώνος μέχρι την λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα.

Ομάδα ατόμων έβαλε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων, ενώ έχουν πετάξει και πράγματα στην Πατησίων.

οπα

Επί αρκετή ώρα η Πατησίων έμεινε κλειστή και στα δύο ρεύματα, ενώ λίγο πριν από τις 2 άνοιξε το ρεύμα προς την Αθήνα και λίγο αργότερα και το ρεύμα προς τα Πατήσια. Ομάδα ατόμων έχουν μπει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. 

Πηγή: skai.gr

