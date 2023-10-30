Λουκέτο στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στο Αλκαζάρ, μπαίνει μετά από σχετική απόφαση που κοινοποιήθηκε από τη διοίκηση του ΕΑΚ Λάρισας.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr η απόφαση όπως τονίζεται, πάρθηκε μετά τα συμπεράσματα του δευτέρου σταδίου της μελέτης, στα οποία διαπιστώθηκαν ανεπάρκειες, σύμφωνα με τα κανονιστικά επιτρεπόμενα επίπεδα στατικής επάρκειας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στο πλαίσιο σύμβασης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με ανάδοχο Μελετητική Εταιρεία για εκπόνηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας στο Κλειστό Γυμναστήριο Αλκαζάρ, στο Κλειστό Κολυμβητήριο και στο Στάδιο Αλκαζάρ, μας κοινοποιήθηκαν από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τα συμπεράσματα του 2Ου σταδίου της μελέτης, στα οποία διαπιστώθηκαν ανεπάρκειες, σύμφωνα με τα κανονιστικά επιτρεπόμενα επίπεδα στατικής επάρκειας.

Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα και των υποδείξεων από την Τεχνική Υπηρεσία της ΓΓΑ ,με αίσθημα ευθύνης, αναστέλλεται από σήμερα και στις τρεις εγκαταστάσεις κάθε δραστηριότητα (αθλητική και πολιτιστική κ.α) στο Κλειστό Γυμναστήριο Αλκαζάρ

στο Κλειστό Κολυμβητήριο

στο Στάδιο Αλκαζάρ, πλην των υπαίθριων χώρων (γηπέδου ποδοσφαίρου και ανοιχτού Στίβου)

Η Υπηρεσία μας έχει ζητήσει από τις τεχνικές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού , την αποστολή κλιμακίου προκειμένου να ελεγχθεί η δυνατότητα μερικής χρήσης των εγκαταστάσεων,

όπως επίσης και την άμεση ολοκλήρωση της μελέτης στατικών επεμβάσεων και την εφαρμογή αυτών, με στόχο την άμεση απόδοση τους, με ασφάλεια.

Συμμεριζόμαστε την αναστάτωση στην αθλητική οικογένεια, όμως είναι κατανοητό ότι πρέπει να λειτουργήσουμε με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια αθλητών, αθλουμένων και φιλάθλων».

