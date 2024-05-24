Με 625 βραβευμένες παραλίες και συνολικά 652 σημεία, η Ελλάδα κατέχει και πάλι την 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 52 χώρες.
Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος “Γαλάζια Σημαία” στη χώρα μας, οι βραβεύσεις ακτών, μαρίνων και τουριστικών σκαφών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα κατέλαβε τη 2η θέση και πέρυσι στο «Γαλάζια Σημαία 2023», με 617 βραβευμένες ακτές.
Ποιες παραλίες βραβευτηκαν
Π.Ε. ΕΒΡΟY [1]
Δήμος Αλεξανδρούπολης
Δημοτική Πλαζ Αλεξανδρούπολης
Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ [4]
Δήμος Κομοτηνής
Αρωγή
Μέση
Φανάρι/Camping
Φανάρι/Ιουλία
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ [4]
Δήμος Αβδήρων
Άβδηρα/Πόρτο Μόλο
Λεύκιππος
Μάνδρα
Μυρωδάτο
Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ [10]
Δήμος Νέστου
Αμμόγλωσσα Κεραμωτή/Ammos beach
Αμμόγλωσσα Κεραμωτή/Paralia Beach
Δήμος Καβάλας
Μπάτης
Περιγιάλι
Τόσκα/Tosca Beach
Δήμος Παγγαίου
Αμμόλοφοι
Νέα Ηρακλείτσα
Νέα Πέραμος
Σαρακήνα
Οφρύνιο/Τούζλα
Π.Ε. ΘΑΣΟΥ [5]
Δήμος Θάσου
Θάσος Πόλη/Λιμανάκι
Μακρύαμμος
Πευκάρι 2/Alexandra Beach
Πρίνος Δασύλιο 2/Ilio Mare Beach
Χρυσή Αμμουδιά/Golden Beach Camping
Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [13]
Δήμος Βόλβης
Ασπροβάλτα
Νέα Βρασνά
Παραλία Βρασνών
Πόρτο Φίνο
Σερραϊκή Ακτή
Σταυρός Ανατολική
Σταυρός Δυτική
Σταυρός Κεντρική
Δήμος Θερμαϊκού
Αγ. Τριάδα/ΠΙΚΠΑ
Μηχανιώνα-Τουρμπαλί
Νέοι Επιβάτες
Περαία-Κοχύλι
Περαία-Πλατεία Μνήμης
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ [95]
Δήμος Αριστοτέλη
Αγ. Παύλος/Alexandros Palace Hotel
Αλυκές
Ιερισσός/ Δημοτική 1
Ιερισσός/ Δημοτική 2
Ιερισσός/ Δημοτική 3
Κάμπος
Καμπούδι 1/Ακτή Ουρανούπολη
Καμπούδι 2/Θεοξένια
Καμπούδι 3/Άκραθως
Κομίτσα
Mount Athos Ιερισσού
Νέα Ρόδα 2
Ολυμπιάδα
Ουρανούπολη 1/Xenia Ouranoupolis
Ουρανούπολη 2/Eagles Palace
Ουρανούπολη 3/Aristoteles
Πόρτο Άγιο/Agionissi Resort
Δήμος Σιθωνίας
Αρμενιστής
Ελαιών
Ελιά 2/Anthemus
Ελιά/Acrotel
Καλογριάς
Κουτλουμουσίου
Λαγομάνδρα/Lagomandra Beach Hotel
Λιβροχιό 1
Μακριά Λαγκάδα/Porfi Beach
Μαρμαράς
Νικήτη 2
Παράδεισος
Πλατανίτσι
Πόρτο Καρράς 1/Κόχη
Πόρτο Καρράς 2/Σιθωνία Μελίτων
Σαλονικιού
Σάρτι 1
Συκιά
Τορώνη
Δήμος Πολυγύρου
Γερακινή
Γερακινή/Ikos Olivia
Καλύβες
Μεταμόρφωση
Σαργκάνι/Blue Dolphin
Ψακούδια Ανατολικά
Ψακούδια Δυτικά
Δήμος Κασσάνδρας
Άθυτος/Afitis Hotel
Άθυτος/Βάρκες
Ελάνη
Καλλιθέα/Άμμων Ζευς
Καλλιθέα-Δημοτικό Αναψυκτήριο
Κάνιστρο/Miraggio
Κοινοτική Πλαζ Νέας Σκιώνης
Κρυοπηγή 2/Alexander Τhe Great Beach Hotel
Κρυοπηγή 4/Kassandra Palace
Κρυοπηγή Δημοτικό Αναψυκτήριο
Λουτρά Αγίας Παρασκευής
Μένδη Καλάνδρα
Μόλα Καλύβα
Παλιούρι Κάνιστρο
Πευκοχώρι Yalla-Flegra
Πευκοχώρι-Fyki Beach
Πολύχρονο 3
Πολύχρονο/Azur Hotel
Πολύχρονο-Cocones Beach
Ποσείδι/Possidi Holidays Resort
Ποσείδι Pohonda
Ποσείδι Κέντρο
Ποσείδι/Cocus
Ποσείδι-Αιγαιοπελαγήτικα
Σάνη 2/Sani Beach
Σάνη 3/Sani Club
Σάνη Αστερίας
Sani Dunes
Σίβηρη Κέντρο
Φούρκα
Χανιώτη 1
Χανιώτη 3/Domes Noruz Kassandra
Δήμος Νέας Προποντίδας
Βεργιά
Γεωπονικά-Μυκονιάτικα
Διονυσίου
Ελαιώνας/Ikos Oceania
Μουριές
Νέα Ηράκλεια
Νέα Ηράκλεια-Σαχάρα
Νέα Καλλικράτεια
Νέα Μουδανιά
Νέα Πλάγια
Νέα Ποτίδαια Προποντίδας
Νέα Ποτίδαια/Portes Beach
Νέα Ποτίδαια-Ανατολικά Διώρυγας Τορωναίου
Πορταριά
Πόρτες/Portes Lithos
Ρόα/Pomegranate wellness spa & Potidea palace
Σωζόπολη Κέντρο
Σωζόπολη/Ναυτίλος
Τρίγλια
Φλογητά
Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ [13]
Δήμος Κατερίνης
Καλλιθέα
Καλλιθέα/Mediterranean Village
Κορινός
Ολυμπιακή Ακτή
Παραλία
Περίσταση
Δήμος Δίου-Ολύμπου
Βαρικό
Λεπτοκαρυά
Λιτόχωρο
Νέοι Πόροι
Ν.Παντελεήμονας-Σκοτίνα
Πλάκα
Πλαταμώνας
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ [3]
Δήμος Τεμπών
Νέα Μεσάγγαλα 1
Νέα Μεσάγγαλα 2
Νέα Μεσάγγαλα 3
Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ [12]
Δήμος Βόλου
Αγριά/Valis Resort
Αλυκές
Αμαρυλλίδος
Αμφανών
Άναυρος
Θωμάς Σουτραλί Αγριάς
Καρνάγιο
Κριθαριά
Νέα Αγχίαλος
Πλάκες
Πλατανίδια
Χρυσή Ακτή Παναγιάς
Π.Ε. ΣΠΟΡΑΔΩΝ [17]
Δήμος Σκιάθου
Αγ. Παρασκευή-Πλατανιάς
Αμπελάκια/Elivi
Ασέληνος
Αχλαδιές
Βασιλιάς
Βρομόλιμνος
Γούρνες Ελιά
Καναπίτσα
Κουκουναριές
Μάραθα/Skiathos Palace Hotel
Μεγάλη Αμμος
Μεγάλη Μπανάνα/Elivi
Μικρή Μπανάνα/Elivi
Τζανεριά
Τρούλος
Δήμος Σκοπέλου
Αντρίνα/Adrina Beach
Αντρίνα/Adrina Resort
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ [7]
Δήμος Στυλίδας
Γλύφα
Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου
Καμένα Βούρλα/Mitsis Galini
Δήμος Λοκρών
Βλυχάδα
Λιβανάτες 1/Κυανή
Λιβανάτες 2/Σχοινιάς
Λιβριχιό
Σκάλα Αταλάντης
Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ [14]
Δήμος Δωρίδος
Αγ. Νικόλαος
Βάθη
Γλυφάδα
Ερατεινή
Μαραθιάς
Μοναστηράκι
Σεργούλα
Σκάλωμα
Χιλιαδού
Δήμος Δελφών
Άγιοι Πάντες
Βραχάκια
Καλαφάτης
Μαϊάμι
Τροκαντερό-Αγκάλη
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ [2]
Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας
Αγ. Ισίδωρος
Δήμος Τανάγρας
Πλάκα Δηλεσίου
Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ [6]
Δήμος Χαλκιδέων
Αλυκές Δροσιάς
Αστέρια Χαλκίδας
Λευκαντί
Δήμος Καρύστου
Venus
Κοκκίνι
Κρεμάλα
ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ [17]
Δήμος Μαραθώνος
Μπρεξίζα
Σχινιάς/Καράβι
Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος
Διασταύρωση
Λίμνη
Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Αυλάκι
Δήμος Λαυρεωτικής
1ο Λιμανάκι Δασκαλειό Κερατέας/Solo Pino
Δήμος Σαρωνικού
Λαγονήσι 1-Grand Beach/Grand Resort Lagonissi
Λαγονήσι 2-Mediterraneo/Grand Resort Lagonissi
Λαγονήσι 3-Κοχύλια/Grand Resort Lagonissi
Μαύρο Λιθάρι/EverEden Beach
Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
Αστέρας Βουλιαγμένης/Astir Beach Vouliagmenis
Βούλα Α
Βουλιαγμένη
Δήμος Γλυφάδας
Γλυφάδα
Γλυφάδα Α
Γλυφάδα Β
Δήμος Αίγινας
Αγ. Μαρίνα
Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ [15]
Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων
Λουτράκι-Μπούτσι/Poseidon Resort
Λουτράκι 1
Λουτράκι 2
Πευκάκια-Άγιοι Θεόδωροι
Δήμος Κορινθίων
Αλμυρή
Καλάμια
Κόρφος
Λέχαιο
Ποσειδωνία
Δήμος Βέλου-Βόχας
Βραχάτι
Κοκκώνι
Δήμος Σικυωνίων
Πευκιάς
Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
Δερβένι
Ξυλόκαστρο-Πευκιάς
Συκιά
Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ [4]
Δήμος Ναυπλιέων
Καραθώνα
Κονδύλι
Πλάκα
Τολό
Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ [4]
Δήμος Βόρειας Κυνουρίας
Άγιος Ανδρέας
Ατσίγγανος
Καλλιστώ
Ξηροπήγαδο
Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ [7]
Δήμος Μονεμβασιάς
Αρχάγγελος
Μεγάλη Άμμος
Μονεμβασιά
Νεάπολη
Πλύτρα-Παχιάμμος
Πορί
Τηγάνια
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ [9]
Δήμος Καλαμάτας
Ανατολική Καλαμάτα 1/Ανάσταση
Ανατολική Καλαμάτα 2-Τέρμα Ναυαρίνου
Βέργα-Αλμυρός
Δυτική Καλάματα-Παραλία Κορδία
Μικρή Μαντίνεια
Δήμος Μεσσήνης
Μπούκα
Δήμος Πύλου-Νέστορος
Γιάλοβα/Mandarin Oriental-Costa Navarino
Γιάλοβα/W-Costa Navarino
Δήμος Τριφυλίας
Dunes Beach-Costa Navarino
Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ [8]
Δήμος Πύργου
Σκαφιδιά/Aldemar
Δήμος Ήλιδας
Κουρούτα
Δήμος Πηνειού
Αρκούδι
Βαρθολομιό
Γλύφα
Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης
Κάστρο-Χρυσή Ακτή 2/Robinson Kyllini Βeach
Λουτρά Κυλλήνης 1/ Grecotel Olympia Oasis
Λουτρά Κυλλήνης 2/Grecotel La Riviera
Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ [2]
Δήμος Δυτικής Αχαΐας
Καλογριά/Kalogria Beach
Λακκόπετρα/Lakopetra Beach
Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ [2]
Δήμος Ναυπακτίας
Κάτω Βασιλική
Κρυονέρι
Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ [7]
Δήμος Πρέβεζας
Κανάλι
Κυανή
Μέγα Άμμος
Μονολίθι
Πλατάνια
Δήμος Πάργας
Αμμουδιά
Βάλτος/Parga Beach Resort
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ [22]
Δήμος Βόρειας Κέρκυρας
Canal d’Amour
Αλμυρός/Grecotel Costa Botanica
Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
Αγία Αικατερίνη
Αγ. Γόρδιος/La Grotta Verde
Αίολος/Aeolos Beach Resort
Αλυκές Ποταμού/Louis Kerkyra Golf
Γλυφάδα/Domes of Corfu
Δασιά/Ikos
Δασιά/Ikos Odisia
Δαφνίλα/Eva
Δαφνίλα/Grecotel Daphnila Bay Dassia
Έρμονες
Κανόνι
Κομμένο/Corfu Imperial
Κοντόγιαλος/Pelekas Monastery
Κοντόκαλι/Kontokali Bay Resort
Μπενίτσες
Δήμος Νότιας Κέρκυρας
Άγιος Ιωάννης Περιστερών/Marbella Corfu
Ίσσος/Labranda Sandy Beach Resort
Κάβος/Capo di Corfu
Μωραΐτικα/Delfinia Hotels
Μωραΐτικα/Domes Miramare Corfu
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ [2]
Δήμος Λευκάδας
Αη Γιάννης
Λευκάδα-Γύρα
Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ [1]
Δήμος Ιθάκης
Πόλη-Τα Δεξιά
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ [16]
Δήμος Αργοστολίου
Άβυθος
Αϊ Χέλης
Άμμες
Αράγια Πόρου
Λουρδάς
Μακρύς Γιαλός
Μεγάλη Άμμος
Μπούκα Γραδάκια
Πλατύς Γιαλός
Σκάλα 1
Σκάλα 2
Δήμος Ληξουρίου
Ξι
Πετανοί
Λέπεδα
Δήμος Σάμης
Αντίσαμος
Μύρτος
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ [7]
Δήμος Ζακύνθου
Αλυκανάς 1
Αλυκές 1
Κατραγάκι/Eleon Grand Resort
Μπανάνα Βασιλικού
Μπούκα
Τσιλιβί
Ψαρού
Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ [38]
Δήμος Καντάνου-Σελίνου
Γραμμένο
Παχειά Άμμος
Σούγια
Χαλίκια
Δήμος Κισσάμου
Καστέλι/Μαύρος Μόλος-Πλάκα
Δήμος Πλατανιά
Κολυμβάρι/Euphoria Resort
Πλατανιάς Λιμανάκι/Porto Platanias Beach
Πλατανιάς/Γερανιώτης
Ραπανιανά/Cavo Spada
Δήμος Χανίων
Αγ. Απόστολοι 1
Αγ. Απόστολοι 2
Αγ. Μαρίνα/Santa Marina
Αγ. Ονούφριος
Αγία Μαρίνα/Almira Beach
Βλητές
Καλαθάς
Καλαμάκι
Κλαδισός/Domes Zeen Chania
Μαράθι
Νέα Χώρα
Σταλός
Σταυρός
Χρυσή Ακτή
Δήμος Αποκορώνου
Αλμυρίδα
Γεωργιούπολη/Corissia Hotels
Γεωργιούπολη/Corissia Princess
Γεωργιούπολη/Fereniki Beach Hotels & Resorts
Καβρός/Anemos
Καβρός/Eliros Mare
Καβρός/Georgioupolis Resort
Καβρός/La Mer Resort
Καβρός/Mythos Palace
Καβρός/Pepper sea club hotel
Καλύβες Ξυδά
Κυανή
Μαϊστράλι
Περαστικός/Mare Monte
Περαστικός/Pilot Beach
Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ [22]
Δήμος Ρεθύμνης
Αδελιανός Κάμπος A/Aquila Rithymna Beach
Αδελιανός Κάμπος/Caramel Boutique
Πηγιανός Κάμπος/Amira Luxury Resort
Πηγιανός Κάμπος/Grecotel White Palace
Πλατανιάς Β/Minos Mare Resort
Ρέθυμνο 1/Aquila Porto Rethymno
Ρέθυμνο 1/Ilios beach
Ρέθυμνο 1/Kriti beach
Ρέθυμνο 2/Pearl Βeach
Ρέθυμνο 4-Μυσσίρια/Creta Palace
Ρέθυμνο/Ικόνες
Σκαλέτα/Creta Star
Σκαλέτα/Rethymno Mare
Δήμος Μυλοποτάμου
Λιανός Κάβος Λαυρίς/Iberostar Creta Panorama
Λιανός Κάβος/Creta Marine
Πάνορμο Λίμνη/Grecotel Club Marine Palace
Δήμος Αγίου Βασιλείου
Αγ. Γαλήνη/Ύστερο Βαρκοτόπι
Αγ. Παύλος
Πλακιάς
Πλακιάς/Alegria Beach Resort
Ροδάκινο
Σούδα
Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ [35]
Δήμος Μαλεβιζίου
Αμμουδάρα 1/Agapi Beach
Αμμουδάρα 4/Candia Maris
Αμμουδάρα/Atlantica Akti Zeus
Αμμουδάρα/Dessole Dolphin Bay
Αμμουδάρα/Enorme Teatro Beach
Αμμουδάρα/Lifestyle Beach
Ελληνοπεράματα/Apollonia Beach
Μαδέ/Athina Palace
Φόδελε/Fodele Beach Hotel
Δήμος Χερσοννήσου
Αγ. Γεώργιος 1/Aldemar Knossos Royal
Αγ. Γεώργιος 2-Παναγία ρύζι /Annabelle Beach Resort
Αγ. Γεώργιος 3/Mitsis Cretan Village
Αγ. Γεώργιος 3/Mitsis Royal Mare
Αγ. Δημήτριος/Alexander Beach
Αγία Πελαγία-Μενόπετρα/Akrogiali Beach
Αμνισός/Pnoe Breathing Life
Αμνισός/Unique Blue Resort
Ανισσαράς/Lyttos Beach
Ανισσαράς/Mitsis Selection Laguna
Δράπανος/Nana Golden Beach, Nana Princess
Εσταυρωμένος/Arina Beach Hotel
Καστρί/Creta Maris
Κλωντζάνη/Enorme Ammos Beach
Κλωντζάνη/Sirens Hotels
Κοκκίνη Χάνι/Knossos Beach
Κοκκίνη Χάνι/Mitsis Rinela
Κοκκίνη Χάνι/Themis Beach
Λιμένας Χερσονήσου 1/AKASHA Beach Hotel & Golden Beach
Λιμένας Χερσονήσου 5/Silva Beach Hotel
Ποταμός Α
Ποταμός/Cretan Malia Park
Σαραντάρι
Δήμος Φαιστού
Καλοί Λιμένες
Κόκκινος Πύργος
Μάταλα
Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ [50]
Δήμος Αγίου Νικολάου
Αγ. Νικόλαος 1/St. Nicolas Bay
Αγ. Νικόλαος 2/Minos Palace
Αγ. Νικόλαος 3/Minos Beach
Αγ. Παντελεήμονας
Αλμυρός
Αμμος / Μαρίνα
Αμμος/Δημοτική
Αμμουδάρα
Αμμούδι/Niko Seaside Resort-MGallery
Δρήρος/Domes of Elounda
Ελούντα /Porto Elounda
Ελούντα 1/Elounda Blu
Ελούντα/Elounda Mare
Καραβοστάσι
Κιτροπλατεία
Μιραμπέλλο/Wyndham Grand Crete Mirabello Bay
Πηγαϊδάκια Ελούντας/Elounda Village
Πήλος/Istron Bay
Πλάκα/Blue Palace
Πόρος 1/Elounda Bay Palace
Πόρος 2/Elounda Beach
Σπηλιάδα/Kalimera Kriti
Σχίσμα
Χαβάνια 1/Candia Park Village
Χαβάνια 2
Δήμος Σητείας
Ανάληψη
Βάι/Φοινικόδασος
Βουρλιά
Κάτω Ζάκρος
Κουρεμένος
Λιμανάκι
Σητεία 1/Γαλλικό
Σητεία 1-Γαλλικό/Sitia Beach
Χιόνα
Δήμος Ιεράπετρας
Αγία Φωτιά
Γρα Λυγιά
Ιεράπετρα 1-Δημοτική
Ιεράπετρα 2/Δημοτική
Ιεράπετρα/Enorme Santanna Beach
Καθαράδες/Numo Ierapetra
Καθαράδες/Ostria Resort
Κακή Σκάλα/Avra Palm
Κοινοτική Πλαζ Μακρύγιαλου
Κουτσουνάρι 2/Kakkos Bay
Κουτσουνάρι/Coriva Beach-Pelagos Seaside
Κουτσουνάρι/Robinson Ierapetra
Κουτσουνάρι-Αγ.Ιωάννης/Sunshine Crete & Sunshine Crete Village
Λαγούφα/Μικρή Πόλη Κρήτη
Μακρύγιαλος-Λαγκούφα/Sunwing Makrigialos Beach
Μύρτος
Π.Ε. ΡΟΔΟΥ [54]
Δήμος Ρόδου
Αμμούδες Φαληράκι/Mitsis Selection Alila
Αμμούδες-Φαληράκι/ Elysium Resort
Αμμούδες-Φαληράκι/Rodos Palladium
Άντονι Κουίν
Αφάντου 2/Irene Palace
Αφάντου 2/Port Royal
Βλήχα/Lindos Grand Resort
Βληχά/Lindos Mare & Lindos Blu
Γαλούνι Κοκκινόγια/Boutique 5 Hotel
Γαλούνι Κοκκινόγια/Mayia Exclusive Resort
Γαλούνι Κοκκινόγια/Mitsis Rodos Village
Γαλούνι Κοκκινόγια/Princess Adriana Resort
Γεννάδι/Gennadi Grand Resort
Θεολόγος
Ιαλυσός/The Ixian Grand
Ιξιά/Rhodes Βay Ηotel
Καβουράκια/Ella Resorts
Καθαρά
Καλλιθέα
Κιοτάρι
Κιοτάρι 3/Rodos Princess Beach
Κιοτάρι Αγγελιένα 1
Κιοτάρι Αγγελιένα 2
Κολύμπια Α-Λιμανάκι/Atlantica Imperial
Κολύμπια/Mythos Beach
Κολύμπια/Μικρή Πόλη
Λαδικό
Λάρδος 1/Lindos Princess Beach
Λάρδος 3/Lindian Village
Λαχανιά/Atrium Prestige
Λίνδος/Aquagrand Beach
Μαντώματα
Μεγάλη Γη/Atlantica Dreams Resort
Μεγάλος Γιαλός - Λίνδος
Μικρός Γιαλός-Λίνδος
Πεύκοι-Λη
Πλημμύρι/Tui Magic Life Plimmiri by Atlantic
Ρένη
Ρένη 1/Sunwing Kallithea Beach
Ρένη Καλάθου/Atrium Palace
Στεγνά/Porto Angeli
Τραουνού
Τριάντα Β/Sun Beach Resort
Τριάντα/Electra Palace Resort
Φαληράκι 1/Esperides
Φαληράκι 2/Amada Colossos
Φαληράκι 3/Esperos Palace
Φαληράκι 4/Καλυψώ
Φαληράκι 5/Blue Sea
Φαληράκι 5/Epsilon
Φαληράκι Α
Φαληράκι Λιμανάκι
Φαληράκι-Καστράκι/Grecotel Lux Me Dama Dama
Ψάλτος/Mitsis Selection Lindos Memories
Π.Ε. ΚΩ [13]
Δήμος Κω
Άκρο Χελώνας/Robinson Club Daidalos
Βουνό/Mitsis
Γουρνιάτης/Atlantica Beach Resort Kos
Κέφαλος/Ikos Aria
Κρητικά-Atlantis Hotel
Λάμπη/Aqua Blu Hotel
Λάμπη/Blue Lagoon
Λάμπη/Pelagos Suites Hotel
Μαρμάρι/Caravia Beach
Μαρμάρι/Casa Paradiso
Μπαμιαλίκι/Astir Odysseus
Τρούλος/Neptune Hotels
Ψαλίδι/Mitsis Ramira
Π.Ε. ΑΝΔΡΟΥ [2]
Δήμος Άνδρου
Μύλος Όρμου Κορθίου
Δελαβόγια/Aneroussa Beach
Π.Ε. ΤΗΝΟΥ [1]
Δήμος Τήνου
Αγ. Φωκάς/Μαραθιά
Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ [1]
Δήμος Μυκόνου
Καλαφάτης/Aphrodite Beach Resort
Π.Ε. ΣΥΡΟΥ [6]
Δήμος Σύρου-Ερμούπολης
Αγκαθωπές
Αζόλιμνος
Βάρη
Γαλησσάς
Κίνι
Φοίνικας
Π.Ε. ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ [4]
Δήμος Κέας
Γιαλισκάρι
Κούνδουρος
Οτζιάς
Ποίσσες
Π.Ε. ΠΑΡΟΥ [4]
Δήμος Πάρου
Λιβάδια
Λογαράς
Μάρπησσα/Χρυσή Ακτή
Πούντα
Π.Ε. ΝΑΞΟΥ [3]
Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Αγία Άννα/Μάραγκας
Άγιος Γεώργιος
Άγιος Προκόπιος
Π.Ε. ΘΗΡΑΣ [9]
Δήμος Θήρας
Αγ. Γεώργιος
Βλυχάδα
Καμάρι 1
Καμάρι 2
Περίβολος
Περίσσα
Δήμος Ιητών
Μαγγανάρι
Μυλοπόταμος
Όρμος
Π.Ε. ΜΗΛΟΥ [3]
Δήμος Μήλου
Προβατάς
Δήμος Σίφνου
Καμάρες
Πλατύς Γιαλός
Π.Ε. ΣΑΜΟΥ [2]
Δήμος Ανατολικής Σάμου
Γλυκόριζα
Δόρυσσα/Ποτοκάκι
Π.Ε. ΧΙΟΥ [15]
Δήμος Χίου
Αγ. Παρασκευή
Αγ. Φωτεινή
Αγιάσματα
Άγιος Ισίδωρος
Γιόσωνας
Γωνιά
Δασκαλόπετρα
Δημοτική Πλαζ Χίου
Καρφάς
Κοντάρι
Κώμη
Λήμνος
Λιθί
Μέγας Λιμιώνας
Όρμος Λω
Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ [29]
Δήμος Μυτιλήνης
Αγ. Ισίδωρος
Άγιος Ερμογένης
Βοτσαλάκια - Σκάλα Νέων Κυδωνιών
Ευρειακή Γέρας
Κανόνι Θέρμης
Κράτηγος - 1η Καντίνα
Κράτηγος - 2η Καντίνα
Σκάλα Μυστεγνών
Ταρσανάς
Τάρτι
Τσαμάκια
Χαραμίδα
Δήμος Δυτικής Λέσβου
Άναξος
Βαθύ Κριτήρι
Βατερά
Γαβαθάς
Εφταλού/Αγ. Ανάργυροι
Κάγια
Καλό Λιμάνι
Μεντούσι
Μόλυβος
Νυφίδα
Πέτρα
Πλαζ Σιγρίου
Σκάλα Ερεσού
Σκάλα Καλλονής
Σκάλα Πολιχνίτου
Ταβάρι
Τσόνια
Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ [5]
Δήμος Λήμνου
Άγιος Ιωάννης
Εβγάτης-Ζεματάς
Θάνος
Πλατύ
Ρηχά Νερά
ΜΑΡΙΝΕΣ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ [3]
Δήμος Σιθωνίας
Μαρίνα Πόρτο Καρράς
Δήμος Κασσάνδρας
Μαρίνα Σάνη
Μαρίνα Miraggio
Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ [1]
Δήμος Σκύρου
Τουριστικό Καταφύγιο Λιναριάς Σκύρου
ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ [5]
Δήμος Λαυρεωτικής
Οlympic Μarine
Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης
Μαρίνα Αγ. Κοσμά
Δήμος Αλίμου
Μαρίνα Αλίμου
Δήμος Παλαιού Φαλήρου
Μαρίνα Φλοίσβου
Δήμος Πειραιώς
D-Marin Μαρίνα Ζέας
Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ [1]
Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας
Μαρίνα Κλεοπάτρα
Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ [1]
Δήμος Πρέβεζας
Μαρίνα Πρέβεζας
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ [2]
Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
Μαρίνα Γουβιών
Μαρίνα Μπενιτσών
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ [1]
Δήμος Λευκάδας
Μαρίνα Λευκάδας
Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ [1]
Δήμος Αγ. Νικολάου
Μαρίνα Αγ. Νικολάου
Π.Ε. ΡΟΔΟΥ [1]
Δήμος Ρόδου
Μαρίνα Ρόδου
Π.Ε. ΚΩ [1]
Δήμος Κω
Μαρίνα Κω
Π.Ε. ΚΑΛΥΜΝΟΥ [1]
Δήμος Λέρου
Μαρίνα Λέρου
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ [6]
Scorpion Yachting MCPY/All Inblusive [6]
Sani Cat
Sani Grace
Sani Riva
Sani Swan
Sani Wind
Rivammos
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ [2]
Γ. Λουμάκος ΙΚΕ (GENESEAS) [2]
Oaseas
Feeling Nauti
ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ [1]
Φραντζής Δημήτριος Αλέξανδρος (East Attica Cruises) [1]
Resalto
