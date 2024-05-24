Με 625 βραβευμένες παραλίες και συνολικά 652 σημεία, η Ελλάδα κατέχει και πάλι την 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 52 χώρες.

Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος “Γαλάζια Σημαία” στη χώρα μας, οι βραβεύσεις ακτών, μαρίνων και τουριστικών σκαφών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα κατέλαβε τη 2η θέση και πέρυσι στο «Γαλάζια Σημαία 2023», με 617 βραβευμένες ακτές.

Ποιες παραλίες βραβευτηκαν

Π.Ε. ΕΒΡΟY [1]

Δήμος Αλεξανδρούπολης

Δημοτική Πλαζ Αλεξανδρούπολης

Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ [4]

Δήμος Κομοτηνής

Αρωγή

Μέση

Φανάρι/Camping

Φανάρι/Ιουλία

Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ [4]

Δήμος Αβδήρων

Άβδηρα/Πόρτο Μόλο

Λεύκιππος

Μάνδρα

Μυρωδάτο

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ [10]

Δήμος Νέστου

Αμμόγλωσσα Κεραμωτή/Ammos beach

Αμμόγλωσσα Κεραμωτή/Paralia Beach

Δήμος Καβάλας

Μπάτης

Περιγιάλι

Τόσκα/Tosca Beach

Δήμος Παγγαίου

Αμμόλοφοι

Νέα Ηρακλείτσα

Νέα Πέραμος

Σαρακήνα

Οφρύνιο/Τούζλα

Π.Ε. ΘΑΣΟΥ [5]

Δήμος Θάσου

Θάσος Πόλη/Λιμανάκι

Μακρύαμμος

Πευκάρι 2/Alexandra Beach

Πρίνος Δασύλιο 2/Ilio Mare Beach

Χρυσή Αμμουδιά/Golden Beach Camping

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [13]

Δήμος Βόλβης

Ασπροβάλτα

Νέα Βρασνά

Παραλία Βρασνών

Πόρτο Φίνο

Σερραϊκή Ακτή

Σταυρός Ανατολική

Σταυρός Δυτική

Σταυρός Κεντρική

Δήμος Θερμαϊκού

Αγ. Τριάδα/ΠΙΚΠΑ

Μηχανιώνα-Τουρμπαλί

Νέοι Επιβάτες

Περαία-Κοχύλι

Περαία-Πλατεία Μνήμης

Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ [95]

Δήμος Αριστοτέλη

Αγ. Παύλος/Alexandros Palace Hotel

Αλυκές

Ιερισσός/ Δημοτική 1

Ιερισσός/ Δημοτική 2

Ιερισσός/ Δημοτική 3

Κάμπος

Καμπούδι 1/Ακτή Ουρανούπολη

Καμπούδι 2/Θεοξένια

Καμπούδι 3/Άκραθως

Κομίτσα

Mount Athos Ιερισσού

Νέα Ρόδα 2

Ολυμπιάδα

Ουρανούπολη 1/Xenia Ouranoupolis

Ουρανούπολη 2/Eagles Palace

Ουρανούπολη 3/Aristoteles

Πόρτο Άγιο/Agionissi Resort

Δήμος Σιθωνίας

Αρμενιστής

Ελαιών

Ελιά 2/Anthemus

Ελιά/Acrotel

Καλογριάς

Κουτλουμουσίου

Λαγομάνδρα/Lagomandra Beach Hotel

Λιβροχιό 1

Μακριά Λαγκάδα/Porfi Beach

Μαρμαράς

Νικήτη 2

Παράδεισος

Πλατανίτσι

Πόρτο Καρράς 1/Κόχη

Πόρτο Καρράς 2/Σιθωνία Μελίτων

Σαλονικιού

Σάρτι 1

Συκιά

Τορώνη

Δήμος Πολυγύρου

Γερακινή

Γερακινή/Ikos Olivia

Καλύβες

Μεταμόρφωση

Σαργκάνι/Blue Dolphin

Ψακούδια Ανατολικά

Ψακούδια Δυτικά

Δήμος Κασσάνδρας

Άθυτος/Afitis Hotel

Άθυτος/Βάρκες

Ελάνη

Καλλιθέα/Άμμων Ζευς

Καλλιθέα-Δημοτικό Αναψυκτήριο

Κάνιστρο/Miraggio

Κοινοτική Πλαζ Νέας Σκιώνης

Κρυοπηγή 2/Alexander Τhe Great Beach Hotel

Κρυοπηγή 4/Kassandra Palace

Κρυοπηγή Δημοτικό Αναψυκτήριο

Λουτρά Αγίας Παρασκευής

Μένδη Καλάνδρα

Μόλα Καλύβα

Παλιούρι Κάνιστρο

Πευκοχώρι Yalla-Flegra

Πευκοχώρι-Fyki Beach

Πολύχρονο 3

Πολύχρονο/Azur Hotel

Πολύχρονο-Cocones Beach

Ποσείδι/Possidi Holidays Resort

Ποσείδι Pohonda

Ποσείδι Κέντρο

Ποσείδι/Cocus

Ποσείδι-Αιγαιοπελαγήτικα

Σάνη 2/Sani Beach

Σάνη 3/Sani Club

Σάνη Αστερίας

Sani Dunes

Σίβηρη Κέντρο

Φούρκα

Χανιώτη 1

Χανιώτη 3/Domes Noruz Kassandra

Δήμος Νέας Προποντίδας

Βεργιά

Γεωπονικά-Μυκονιάτικα

Διονυσίου

Ελαιώνας/Ikos Oceania

Μουριές

Νέα Ηράκλεια

Νέα Ηράκλεια-Σαχάρα

Νέα Καλλικράτεια

Νέα Μουδανιά

Νέα Πλάγια

Νέα Ποτίδαια Προποντίδας

Νέα Ποτίδαια/Portes Beach

Νέα Ποτίδαια-Ανατολικά Διώρυγας Τορωναίου

Πορταριά

Πόρτες/Portes Lithos

Ρόα/Pomegranate wellness spa & Potidea palace

Σωζόπολη Κέντρο

Σωζόπολη/Ναυτίλος

Τρίγλια

Φλογητά

Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ [13]

Δήμος Κατερίνης

Καλλιθέα

Καλλιθέα/Mediterranean Village

Κορινός

Ολυμπιακή Ακτή

Παραλία

Περίσταση

Δήμος Δίου-Ολύμπου

Βαρικό

Λεπτοκαρυά

Λιτόχωρο

Νέοι Πόροι

Ν.Παντελεήμονας-Σκοτίνα

Πλάκα

Πλαταμώνας

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ [3]

Δήμος Τεμπών

Νέα Μεσάγγαλα 1

Νέα Μεσάγγαλα 2

Νέα Μεσάγγαλα 3

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ [12]

Δήμος Βόλου

Αγριά/Valis Resort

Αλυκές

Αμαρυλλίδος

Αμφανών

Άναυρος

Θωμάς Σουτραλί Αγριάς

Καρνάγιο

Κριθαριά

Νέα Αγχίαλος

Πλάκες

Πλατανίδια

Χρυσή Ακτή Παναγιάς

Π.Ε. ΣΠΟΡΑΔΩΝ [17]

Δήμος Σκιάθου

Αγ. Παρασκευή-Πλατανιάς

Αμπελάκια/Elivi

Ασέληνος

Αχλαδιές

Βασιλιάς

Βρομόλιμνος

Γούρνες Ελιά

Καναπίτσα

Κουκουναριές

Μάραθα/Skiathos Palace Hotel

Μεγάλη Αμμος

Μεγάλη Μπανάνα/Elivi

Μικρή Μπανάνα/Elivi

Τζανεριά

Τρούλος

Δήμος Σκοπέλου

Αντρίνα/Adrina Beach

Αντρίνα/Adrina Resort

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ [7]

Δήμος Στυλίδας

Γλύφα

Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου

Καμένα Βούρλα/Mitsis Galini

Δήμος Λοκρών

Βλυχάδα

Λιβανάτες 1/Κυανή

Λιβανάτες 2/Σχοινιάς

Λιβριχιό

Σκάλα Αταλάντης

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ [14]

Δήμος Δωρίδος

Αγ. Νικόλαος

Βάθη

Γλυφάδα

Ερατεινή

Μαραθιάς

Μοναστηράκι

Σεργούλα

Σκάλωμα

Χιλιαδού

Δήμος Δελφών

Άγιοι Πάντες

Βραχάκια

Καλαφάτης

Μαϊάμι

Τροκαντερό-Αγκάλη

Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ [2]

Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας

Αγ. Ισίδωρος

Δήμος Τανάγρας

Πλάκα Δηλεσίου

Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ [6]

Δήμος Χαλκιδέων

Αλυκές Δροσιάς

Αστέρια Χαλκίδας

Λευκαντί

Δήμος Καρύστου

Venus

Κοκκίνι

Κρεμάλα

ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ [17]

Δήμος Μαραθώνος

Μπρεξίζα

Σχινιάς/Καράβι

Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος

Διασταύρωση

Λίμνη

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Αυλάκι

Δήμος Λαυρεωτικής

1ο Λιμανάκι Δασκαλειό Κερατέας/Solo Pino

Δήμος Σαρωνικού

Λαγονήσι 1-Grand Beach/Grand Resort Lagonissi

Λαγονήσι 2-Mediterraneo/Grand Resort Lagonissi

Λαγονήσι 3-Κοχύλια/Grand Resort Lagonissi

Μαύρο Λιθάρι/EverEden Beach

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Αστέρας Βουλιαγμένης/Astir Beach Vouliagmenis

Βούλα Α

Βουλιαγμένη

Δήμος Γλυφάδας

Γλυφάδα

Γλυφάδα Α

Γλυφάδα Β

Δήμος Αίγινας

Αγ. Μαρίνα

Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ [15]

Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων

Λουτράκι-Μπούτσι/Poseidon Resort

Λουτράκι 1

Λουτράκι 2

Πευκάκια-Άγιοι Θεόδωροι

Δήμος Κορινθίων

Αλμυρή

Καλάμια

Κόρφος

Λέχαιο

Ποσειδωνία

Δήμος Βέλου-Βόχας

Βραχάτι

Κοκκώνι

Δήμος Σικυωνίων

Πευκιάς

Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Δερβένι

Ξυλόκαστρο-Πευκιάς

Συκιά

Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ [4]

Δήμος Ναυπλιέων

Καραθώνα

Κονδύλι

Πλάκα

Τολό

Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ [4]

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας

Άγιος Ανδρέας

Ατσίγγανος

Καλλιστώ

Ξηροπήγαδο

Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ [7]

Δήμος Μονεμβασιάς

Αρχάγγελος

Μεγάλη Άμμος

Μονεμβασιά

Νεάπολη

Πλύτρα-Παχιάμμος

Πορί

Τηγάνια

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ [9]

Δήμος Καλαμάτας

Ανατολική Καλαμάτα 1/Ανάσταση

Ανατολική Καλαμάτα 2-Τέρμα Ναυαρίνου

Βέργα-Αλμυρός

Δυτική Καλάματα-Παραλία Κορδία

Μικρή Μαντίνεια

Δήμος Μεσσήνης

Μπούκα

Δήμος Πύλου-Νέστορος

Γιάλοβα/Mandarin Oriental-Costa Navarino

Γιάλοβα/W-Costa Navarino

Δήμος Τριφυλίας

Dunes Beach-Costa Navarino

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ [8]

Δήμος Πύργου

Σκαφιδιά/Aldemar

Δήμος Ήλιδας

Κουρούτα

Δήμος Πηνειού

Αρκούδι

Βαρθολομιό

Γλύφα

Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Κάστρο-Χρυσή Ακτή 2/Robinson Kyllini Βeach

Λουτρά Κυλλήνης 1/ Grecotel Olympia Oasis

Λουτρά Κυλλήνης 2/Grecotel La Riviera

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ [2]

Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Καλογριά/Kalogria Beach

Λακκόπετρα/Lakopetra Beach

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ [2]

Δήμος Ναυπακτίας

Κάτω Βασιλική

Κρυονέρι

Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ [7]

Δήμος Πρέβεζας

Κανάλι

Κυανή

Μέγα Άμμος

Μονολίθι

Πλατάνια

Δήμος Πάργας

Αμμουδιά

Βάλτος/Parga Beach Resort

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ [22]

Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Canal d’Amour

Αλμυρός/Grecotel Costa Botanica

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Αγία Αικατερίνη

Αγ. Γόρδιος/La Grotta Verde

Αίολος/Aeolos Beach Resort

Αλυκές Ποταμού/Louis Kerkyra Golf

Γλυφάδα/Domes of Corfu

Δασιά/Ikos

Δασιά/Ikos Odisia

Δαφνίλα/Eva

Δαφνίλα/Grecotel Daphnila Bay Dassia

Έρμονες

Κανόνι

Κομμένο/Corfu Imperial

Κοντόγιαλος/Pelekas Monastery

Κοντόκαλι/Kontokali Bay Resort

Μπενίτσες

Δήμος Νότιας Κέρκυρας

Άγιος Ιωάννης Περιστερών/Marbella Corfu

Ίσσος/Labranda Sandy Beach Resort

Κάβος/Capo di Corfu

Μωραΐτικα/Delfinia Hotels

Μωραΐτικα/Domes Miramare Corfu

Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ [2]

Δήμος Λευκάδας

Αη Γιάννης

Λευκάδα-Γύρα

Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ [1]

Δήμος Ιθάκης

Πόλη-Τα Δεξιά

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ [16]

Δήμος Αργοστολίου

Άβυθος

Αϊ Χέλης

Άμμες

Αράγια Πόρου

Λουρδάς

Μακρύς Γιαλός

Μεγάλη Άμμος

Μπούκα Γραδάκια

Πλατύς Γιαλός

Σκάλα 1

Σκάλα 2

Δήμος Ληξουρίου

Ξι

Πετανοί

Λέπεδα

Δήμος Σάμης

Αντίσαμος

Μύρτος

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ [7]

Δήμος Ζακύνθου

Αλυκανάς 1

Αλυκές 1

Κατραγάκι/Eleon Grand Resort

Μπανάνα Βασιλικού

Μπούκα

Τσιλιβί

Ψαρού

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ [38]

Δήμος Καντάνου-Σελίνου

Γραμμένο

Παχειά Άμμος

Σούγια

Χαλίκια

Δήμος Κισσάμου

Καστέλι/Μαύρος Μόλος-Πλάκα

Δήμος Πλατανιά

Κολυμβάρι/Euphoria Resort

Πλατανιάς Λιμανάκι/Porto Platanias Beach

Πλατανιάς/Γερανιώτης

Ραπανιανά/Cavo Spada

Δήμος Χανίων

Αγ. Απόστολοι 1

Αγ. Απόστολοι 2

Αγ. Μαρίνα/Santa Marina

Αγ. Ονούφριος

Αγία Μαρίνα/Almira Beach

Βλητές

Καλαθάς

Καλαμάκι

Κλαδισός/Domes Zeen Chania

Μαράθι

Νέα Χώρα

Σταλός

Σταυρός

Χρυσή Ακτή

Δήμος Αποκορώνου

Αλμυρίδα

Γεωργιούπολη/Corissia Hotels

Γεωργιούπολη/Corissia Princess

Γεωργιούπολη/Fereniki Beach Hotels & Resorts

Καβρός/Anemos

Καβρός/Eliros Mare

Καβρός/Georgioupolis Resort

Καβρός/La Mer Resort

Καβρός/Mythos Palace

Καβρός/Pepper sea club hotel

Καλύβες Ξυδά

Κυανή

Μαϊστράλι

Περαστικός/Mare Monte

Περαστικός/Pilot Beach

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ [22]

Δήμος Ρεθύμνης

Αδελιανός Κάμπος A/Aquila Rithymna Beach

Αδελιανός Κάμπος/Caramel Boutique

Πηγιανός Κάμπος/Amira Luxury Resort

Πηγιανός Κάμπος/Grecotel White Palace

Πλατανιάς Β/Minos Mare Resort

Ρέθυμνο 1/Aquila Porto Rethymno

Ρέθυμνο 1/Ilios beach

Ρέθυμνο 1/Kriti beach

Ρέθυμνο 2/Pearl Βeach

Ρέθυμνο 4-Μυσσίρια/Creta Palace

Ρέθυμνο/Ικόνες

Σκαλέτα/Creta Star

Σκαλέτα/Rethymno Mare

Δήμος Μυλοποτάμου

Λιανός Κάβος Λαυρίς/Iberostar Creta Panorama

Λιανός Κάβος/Creta Marine

Πάνορμο Λίμνη/Grecotel Club Marine Palace

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Αγ. Γαλήνη/Ύστερο Βαρκοτόπι

Αγ. Παύλος

Πλακιάς

Πλακιάς/Alegria Beach Resort

Ροδάκινο

Σούδα

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ [35]

Δήμος Μαλεβιζίου

Αμμουδάρα 1/Agapi Beach

Αμμουδάρα 4/Candia Maris

Αμμουδάρα/Atlantica Akti Zeus

Αμμουδάρα/Dessole Dolphin Bay

Αμμουδάρα/Enorme Teatro Beach

Αμμουδάρα/Lifestyle Beach

Ελληνοπεράματα/Apollonia Beach

Μαδέ/Athina Palace

Φόδελε/Fodele Beach Hotel

Δήμος Χερσοννήσου

Αγ. Γεώργιος 1/Aldemar Knossos Royal

Αγ. Γεώργιος 2-Παναγία ρύζι /Annabelle Beach Resort

Αγ. Γεώργιος 3/Mitsis Cretan Village

Αγ. Γεώργιος 3/Mitsis Royal Mare

Αγ. Δημήτριος/Alexander Beach

Αγία Πελαγία-Μενόπετρα/Akrogiali Beach

Αμνισός/Pnoe Breathing Life

Αμνισός/Unique Blue Resort

Ανισσαράς/Lyttos Beach

Ανισσαράς/Mitsis Selection Laguna

Δράπανος/Nana Golden Beach, Nana Princess

Εσταυρωμένος/Arina Beach Hotel

Καστρί/Creta Maris

Κλωντζάνη/Enorme Ammos Beach

Κλωντζάνη/Sirens Hotels

Κοκκίνη Χάνι/Knossos Beach

Κοκκίνη Χάνι/Mitsis Rinela

Κοκκίνη Χάνι/Themis Beach

Λιμένας Χερσονήσου 1/AKASHA Beach Hotel & Golden Beach

Λιμένας Χερσονήσου 5/Silva Beach Hotel

Ποταμός Α

Ποταμός/Cretan Malia Park

Σαραντάρι

Δήμος Φαιστού

Καλοί Λιμένες

Κόκκινος Πύργος

Μάταλα

Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ [50]

Δήμος Αγίου Νικολάου

Αγ. Νικόλαος 1/St. Nicolas Bay

Αγ. Νικόλαος 2/Minos Palace

Αγ. Νικόλαος 3/Minos Beach

Αγ. Παντελεήμονας

Αλμυρός

Αμμος / Μαρίνα

Αμμος/Δημοτική

Αμμουδάρα

Αμμούδι/Niko Seaside Resort-MGallery

Δρήρος/Domes of Elounda

Ελούντα /Porto Elounda

Ελούντα 1/Elounda Blu

Ελούντα/Elounda Mare

Καραβοστάσι

Κιτροπλατεία

Μιραμπέλλο/Wyndham Grand Crete Mirabello Bay

Πηγαϊδάκια Ελούντας/Elounda Village

Πήλος/Istron Bay

Πλάκα/Blue Palace

Πόρος 1/Elounda Bay Palace

Πόρος 2/Elounda Beach

Σπηλιάδα/Kalimera Kriti

Σχίσμα

Χαβάνια 1/Candia Park Village

Χαβάνια 2

Δήμος Σητείας

Ανάληψη

Βάι/Φοινικόδασος

Βουρλιά

Κάτω Ζάκρος

Κουρεμένος

Λιμανάκι

Σητεία 1/Γαλλικό

Σητεία 1-Γαλλικό/Sitia Beach

Χιόνα

Δήμος Ιεράπετρας

Αγία Φωτιά

Γρα Λυγιά

Ιεράπετρα 1-Δημοτική

Ιεράπετρα 2/Δημοτική

Ιεράπετρα/Enorme Santanna Beach

Καθαράδες/Numo Ierapetra

Καθαράδες/Ostria Resort

Κακή Σκάλα/Avra Palm

Κοινοτική Πλαζ Μακρύγιαλου

Κουτσουνάρι 2/Kakkos Bay

Κουτσουνάρι/Coriva Beach-Pelagos Seaside

Κουτσουνάρι/Robinson Ierapetra

Κουτσουνάρι-Αγ.Ιωάννης/Sunshine Crete & Sunshine Crete Village

Λαγούφα/Μικρή Πόλη Κρήτη

Μακρύγιαλος-Λαγκούφα/Sunwing Makrigialos Beach

Μύρτος

Π.Ε. ΡΟΔΟΥ [54]

Δήμος Ρόδου

Αμμούδες Φαληράκι/Mitsis Selection Alila

Αμμούδες-Φαληράκι/ Elysium Resort

Αμμούδες-Φαληράκι/Rodos Palladium

Άντονι Κουίν

Αφάντου 2/Irene Palace

Αφάντου 2/Port Royal

Βλήχα/Lindos Grand Resort

Βληχά/Lindos Mare & Lindos Blu

Γαλούνι Κοκκινόγια/Boutique 5 Hotel

Γαλούνι Κοκκινόγια/Mayia Exclusive Resort

Γαλούνι Κοκκινόγια/Mitsis Rodos Village

Γαλούνι Κοκκινόγια/Princess Adriana Resort

Γεννάδι/Gennadi Grand Resort

Θεολόγος

Ιαλυσός/The Ixian Grand

Ιξιά/Rhodes Βay Ηotel

Καβουράκια/Ella Resorts

Καθαρά

Καλλιθέα

Κιοτάρι

Κιοτάρι 3/Rodos Princess Beach

Κιοτάρι Αγγελιένα 1

Κιοτάρι Αγγελιένα 2

Κολύμπια Α-Λιμανάκι/Atlantica Imperial

Κολύμπια/Mythos Beach

Κολύμπια/Μικρή Πόλη

Λαδικό

Λάρδος 1/Lindos Princess Beach

Λάρδος 3/Lindian Village

Λαχανιά/Atrium Prestige

Λίνδος/Aquagrand Beach

Μαντώματα

Μεγάλη Γη/Atlantica Dreams Resort

Μεγάλος Γιαλός - Λίνδος

Μικρός Γιαλός-Λίνδος

Πεύκοι-Λη

Πλημμύρι/Tui Magic Life Plimmiri by Atlantic

Ρένη

Ρένη 1/Sunwing Kallithea Beach

Ρένη Καλάθου/Atrium Palace

Στεγνά/Porto Angeli

Τραουνού

Τριάντα Β/Sun Beach Resort

Τριάντα/Electra Palace Resort

Φαληράκι 1/Esperides

Φαληράκι 2/Amada Colossos

Φαληράκι 3/Esperos Palace

Φαληράκι 4/Καλυψώ

Φαληράκι 5/Blue Sea

Φαληράκι 5/Epsilon

Φαληράκι Α

Φαληράκι Λιμανάκι

Φαληράκι-Καστράκι/Grecotel Lux Me Dama Dama

Ψάλτος/Mitsis Selection Lindos Memories

Π.Ε. ΚΩ [13]

Δήμος Κω

Άκρο Χελώνας/Robinson Club Daidalos

Βουνό/Mitsis

Γουρνιάτης/Atlantica Beach Resort Kos

Κέφαλος/Ikos Aria

Κρητικά-Atlantis Hotel

Λάμπη/Aqua Blu Hotel

Λάμπη/Blue Lagoon

Λάμπη/Pelagos Suites Hotel

Μαρμάρι/Caravia Beach

Μαρμάρι/Casa Paradiso

Μπαμιαλίκι/Astir Odysseus

Τρούλος/Neptune Hotels

Ψαλίδι/Mitsis Ramira

Π.Ε. ΑΝΔΡΟΥ [2]

Δήμος Άνδρου

Μύλος Όρμου Κορθίου

Δελαβόγια/Aneroussa Beach

Π.Ε. ΤΗΝΟΥ [1]

Δήμος Τήνου

Αγ. Φωκάς/Μαραθιά

Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ [1]

Δήμος Μυκόνου

Καλαφάτης/Aphrodite Beach Resort

Π.Ε. ΣΥΡΟΥ [6]

Δήμος Σύρου-Ερμούπολης

Αγκαθωπές

Αζόλιμνος

Βάρη

Γαλησσάς

Κίνι

Φοίνικας

Π.Ε. ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ [4]

Δήμος Κέας

Γιαλισκάρι

Κούνδουρος

Οτζιάς

Ποίσσες

Π.Ε. ΠΑΡΟΥ [4]

Δήμος Πάρου

Λιβάδια

Λογαράς

Μάρπησσα/Χρυσή Ακτή

Πούντα

Π.Ε. ΝΑΞΟΥ [3]

Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Αγία Άννα/Μάραγκας

Άγιος Γεώργιος

Άγιος Προκόπιος

Π.Ε. ΘΗΡΑΣ [9]

Δήμος Θήρας

Αγ. Γεώργιος

Βλυχάδα

Καμάρι 1

Καμάρι 2

Περίβολος

Περίσσα

Δήμος Ιητών

Μαγγανάρι

Μυλοπόταμος

Όρμος

Π.Ε. ΜΗΛΟΥ [3]

Δήμος Μήλου

Προβατάς

Δήμος Σίφνου

Καμάρες

Πλατύς Γιαλός

Π.Ε. ΣΑΜΟΥ [2]

Δήμος Ανατολικής Σάμου

Γλυκόριζα

Δόρυσσα/Ποτοκάκι

Π.Ε. ΧΙΟΥ [15]

Δήμος Χίου

Αγ. Παρασκευή

Αγ. Φωτεινή

Αγιάσματα

Άγιος Ισίδωρος

Γιόσωνας

Γωνιά

Δασκαλόπετρα

Δημοτική Πλαζ Χίου

Καρφάς

Κοντάρι

Κώμη

Λήμνος

Λιθί

Μέγας Λιμιώνας

Όρμος Λω

Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ [29]

Δήμος Μυτιλήνης

Αγ. Ισίδωρος

Άγιος Ερμογένης

Βοτσαλάκια - Σκάλα Νέων Κυδωνιών

Ευρειακή Γέρας

Κανόνι Θέρμης

Κράτηγος - 1η Καντίνα

Κράτηγος - 2η Καντίνα

Σκάλα Μυστεγνών

Ταρσανάς

Τάρτι

Τσαμάκια

Χαραμίδα

Δήμος Δυτικής Λέσβου

Άναξος

Βαθύ Κριτήρι

Βατερά

Γαβαθάς

Εφταλού/Αγ. Ανάργυροι

Κάγια

Καλό Λιμάνι

Μεντούσι

Μόλυβος

Νυφίδα

Πέτρα

Πλαζ Σιγρίου

Σκάλα Ερεσού

Σκάλα Καλλονής

Σκάλα Πολιχνίτου

Ταβάρι

Τσόνια

Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ [5]

Δήμος Λήμνου

Άγιος Ιωάννης

Εβγάτης-Ζεματάς

Θάνος

Πλατύ

Ρηχά Νερά

ΜΑΡΙΝΕΣ

Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ [3]

Δήμος Σιθωνίας

Μαρίνα Πόρτο Καρράς

Δήμος Κασσάνδρας

Μαρίνα Σάνη

Μαρίνα Miraggio

Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ [1]

Δήμος Σκύρου

Τουριστικό Καταφύγιο Λιναριάς Σκύρου

ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ [5]

Δήμος Λαυρεωτικής

Οlympic Μarine

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης

Μαρίνα Αγ. Κοσμά

Δήμος Αλίμου

Μαρίνα Αλίμου

Δήμος Παλαιού Φαλήρου

Μαρίνα Φλοίσβου

Δήμος Πειραιώς

D-Marin Μαρίνα Ζέας

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ [1]

Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας

Μαρίνα Κλεοπάτρα

Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ [1]

Δήμος Πρέβεζας

Μαρίνα Πρέβεζας

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ [2]

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Μαρίνα Γουβιών

Μαρίνα Μπενιτσών

Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ [1]

Δήμος Λευκάδας

Μαρίνα Λευκάδας

Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ [1]

Δήμος Αγ. Νικολάου

Μαρίνα Αγ. Νικολάου

Π.Ε. ΡΟΔΟΥ [1]

Δήμος Ρόδου

Μαρίνα Ρόδου

Π.Ε. ΚΩ [1]

Δήμος Κω

Μαρίνα Κω

Π.Ε. ΚΑΛΥΜΝΟΥ [1]

Δήμος Λέρου

Μαρίνα Λέρου

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ [6]

Scorpion Yachting MCPY/All Inblusive [6]

Sani Cat

Sani Grace

Sani Riva

Sani Swan

Sani Wind

Rivammos

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ [2]

Γ. Λουμάκος ΙΚΕ (GENESEAS) [2]

Oaseas

Feeling Nauti

ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ [1]

Φραντζής Δημήτριος Αλέξανδρος (East Attica Cruises) [1]

Resalto

