Η παγκόσμια επιτυχία που γνωρίζει η μπαλάντα της Γαλλίας στην Eurovion, το εκπληκτικό "Mon Amour" του Slimane ηχογραφήθηκε στα ελληνικά με τίτλο «Πάλι εσύ» από τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου.

«Όλα ξεκίνησαν από ένα στοίχημα, έτσι για την πλάκα και για το γούστο μας. Και προέκυψε αυτό το αποτέλεσμα για ένα τραγούδι που όλοι μας λατρέψαμε από την πρώτη στιγμή που το ακούσαμε. Αυτό είναι στα ελληνικά το «Πάλι εσύ» , cover του «Mon Amour» του φανταστικού Slimane που εκπροσώπησε τη Γαλλία στο φετινό Διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision» αναφέρει σε σχετική δημοσίευση στα social media ο τραγουδιστής .

Ευχαριστώ τον Φίλιππο-Κωνσταντίνο και τον Άλεξ που «άθελά» τους με παρακίνησαν να κάνουμε αυτό το εγχείρημα. Φίλιππε, η βοήθεια σου ήταν πολύτιμη.

Άλεξ Κωνσταντινίδη σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου γι αυτό το καταπληκτικό και αυθόρμητο γύρισμα που δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από αυτά του εξωτερικού.

Η Αναστασία και ο Αναστάσης σου είναι ψυχούλες. Ροδούλα Παπαλαμπριανού, φίλη μου, μέντορα μου, ποιήτρια της καρδιάς μου, χωρίς εσένα και τα υπέροχα λόγια σου δεν θα γινόταν τίποτε. Θωμά σ’ ευχαριστώ για τη βοήθεια. Αλέξανδρε Κούρε, σ’ ευχαριστώ για την ενορχήστρωση.

Κυριάκο Αστερίου respect για τη μίξη και το mastering. Νίκο Ορφανέ, είσαι το στήριγμα μου πάντα, η αστραπιαία σου γενική επίβλεψη τα έκανε όλα μαγικά! «Πάλι Εσύ» λοιπόν για όλους εσάς. Καλή σας ακρόαση!».

Πηγή: skai.gr

