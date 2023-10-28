Λογαριασμός
Διευκρινίσεις ΥΠΕΘΑ σχετικά με δημοσιεύματα για παροχή διευκολύνσεων στις ΗΠΑ από την Ελλάδα

Όσον αφορά επίσης στα αναφερόμενα για το μικρονήσι Ζουράφα, έχει εκδοθεί Αντι-NOTAM, όπως παγίως γίνεται από ελληνικής πλευράς

ΥΠΕΘΑ

Με αφορμή δημοσιεύματα για παροχή διευκολύνσεων στις ΗΠΑ από την Ελλάδα, σε εγκαταστάσεις άλλες πλην των προβλεπομένων στη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ, πηγές του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας διευκρίνιζαν τα εξής:

- Η άδεια χρήσης εγκαταστάσεων δόθηκε για μεταγωγικά αεροσκάφη, όπως και για υποστηρικτικά ελικόπτερα και προσωπικό.

- Τα μέσα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για ανθρωπιστικούς λόγους, δηλαδή για εκκενώσεις και μεταφορά υπηκόων ΗΠΑ ή και άλλων κρατών, μεταξύ των οποίων και Ελλήνων αν απαιτηθεί, από χώρες της Μέσης Ανατολής.

Όσον αφορά επίσης στα αναφερόμενα σε δημοσίευμα για το μικρονήσι Ζουράφα, έχει εκδοθεί Αντι-NOTAM, όπως παγίως γίνεται από ελληνικής πλευράς, υπενθυμιζαν περαιτέρω οι ίδιες πηγές.

