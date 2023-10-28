Διευκρινίσεις ΥΠΕΘΑ σχετικά με δημοσιεύματα για παροχή διευκολύνσεων στις ΗΠΑ από την Ελλάδα

Με αφορμή δημοσιεύματα για παροχή διευκολύνσεων στις ΗΠΑ από την Ελλάδα, σε εγκαταστάσεις άλλες πλην των προβλεπομένων στη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ, πηγές του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας διευκρίνιζαν τα εξής:
- Η άδεια χρήσης εγκαταστάσεων δόθηκε για μεταγωγικά αεροσκάφη, όπως και για υποστηρικτικά ελικόπτερα και προσωπικό.
- Τα μέσα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για ανθρωπιστικούς λόγους, δηλαδή για εκκενώσεις και μεταφορά υπηκόων ΗΠΑ ή και άλλων κρατών, μεταξύ των οποίων και Ελλήνων αν απαιτηθεί, από χώρες της Μέσης Ανατολής.
Όσον αφορά επίσης στα αναφερόμενα σε δημοσίευμα για το μικρονήσι Ζουράφα, έχει εκδοθεί Αντι-NOTAM, όπως παγίως γίνεται από ελληνικής πλευράς, υπενθυμιζαν περαιτέρω οι ίδιες πηγές.
