Η μοναχική ταξιδιώτισσα Έμα Μάσκελ έχει επισκεφθεί 25 χώρες του κόσμου ωστόσο όπως δήλωσε στην daily mail υπάρχουν μέρη στα οποία δεν θα επέστρεφε. Ένα από αυτά είναι και η Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα η Αθήνα. Η νεαρή ανέφερε πως ο λόγος είναι ότι δεν νιώθει ασφάλεια στην πρωτεύουσα.

«Όταν περπατούσα στο δρόμο, μιλούσα στο τηλέφωνο με τη μαμά μου και ένιωθα ότι λάμβανα ανεπιθύμητη προσοχή από τους άντρες στο δρόμο, μου έκαναν συνεχώς catcalling», δήλωσε και συνέχισε «Είδα ακόμη και ανθρώπους να κάνουν ναρκωτικά στο δρόμο μέρα μεσημέρι».

Η Έμμα, από το Ρέντινγκ της Βρετανίας που είχε προσπαθήσει να είναι αισιόδοξη για το ταξίδι, άλλαξε ξενώνες τρεις φορές κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην πόλη.

«Νόμιζα ότι μπορεί να ήταν η περιοχή που φταίει για τους ναρκωμανείς αλλά και για τους άνδρες που μου φώναζαν, έτσι προσπάθησα να μετακομίσω σε διαφορετική περιοχή ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο», εξήγησε.

Η ίδια εξηγεί ότι παρόλο που δεν της άρεσε η επίσκεψή της στην Αθήνα προσπάθησε με επισκέψεις στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, την Ακρόπολη και την υπαίθρια αγορά να «βελτιώσει την εμπειρία της». Δοκίμασε επίσης ελληνικά φαγητά και δήλωσε ότι είναι «αρκετά νόστιμα».

Η Έμμα, η οποία ελπίζει να επισκεφτεί 30 χώρες πριν τα 30 της, είπε ότι παρά την εμπειρία της στην Αθήνα, θα ήθελε πολύ να επιστρέψει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, ειδικά στην Πάρο.

Με τις λευκές αμμουδιές και τα παραδοσιακά χωριά, η Έμμα παρομοίασε την Πάρο με το ελληνικό νησί της Σκοπέλου, που έγινε διάσημο από το Mamma Mia. «Είναι πολύ λιγότερο δημοφιλές από νησιά όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος, αλλά είναι πολύ πιο ήσυχο, προσιτό και αυθεντικό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.