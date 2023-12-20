Διευκρινίσεις από το υπουργείο Ναυτιλίας για το σήμα στα ελληνόκτητα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα

Από το υπουργείο Ναυτιλίας δεν έχει εκδοθεί έως τώρα καμία οδηγία προς τα ελληνόκτητα πλοία ή τα πλοία με ελληνική σημαία που κινούνται στη θαλάσσια περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Η Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας του Λιμενικού Σώματος λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στη θαλάσσια περιοχή έχει εκδώσει συστάσεις προς τα πλοία ελληνικών συμφερόντων, όπως τα πληρώματα να είναι σε επαγρύπνηση και να πραγματοποιούν κατά το δυνατόν νυκτερινό διάπλου της συγκεκριμένης θαλάσσιας περιοχής σβήνοντας το αυτόματο σύστημα αναγνώρισης.

Σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ προς τον αρμόδιο υπουργό Χρήστο Στυλιανίδη αν το υπουργείο Ναυτιλίας έχει εκδώσει κάποια σχετική οδηγία για το θέμα των ελληνόκτητων πλοίων και τα πλοία με ελληνική σημαία, ο ίδιος ανέφερε ότι η Ελλάδα όπως και άλλες χώρες δεν έχουν εκδώσει κάποια συγκεκριμένη οδηγία αφού οι ναυτιλιακές εταιρείες αποφασίζουν από μόνες τους αν θα πραγματοποιήσουν διελεύσεις από το σημείο. Τόνισε ότι ήδη υπάρχουν πολεμικά πλοία χωρών στην περιοχή εξασφαλίζοντας προς το παρόν τη διέλευση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

