Θεσσαλονίκη: Πυροβολισμοί μετά από συμπλοκή - Ένας τραυματίας

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο μετά τις 10 το βράδυ στους Αμπελόκηπους στη δυτική Θεσσαλονίκη, στη συμβολή των οδών Αμπελώνων και Συνταγματάρχη Φρυζή

Σύμφωνα με πληροφορίες προηγήθηκε συμπλοκή ατόμων αγνώστων λοιπών στοιχείων σε καφετέρια που ήταν στο σημείο.

Από τους πυροβολισμούς υπήρξε ένας άνδρας τραυματίστηκε στο πόδι

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο.

