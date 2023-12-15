Ερυθρά Θάλασσα: Η ναυτιλιακή Hapag-Lloyd αναστέλλει τις διελεύσεις πλοίων της

Η γερμανική ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Hapag-Lloyd ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέστειλε τις διελεύσεις όλων των πλοίων της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στην Ερυθρά Θάλασσα τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα, μετά την επίθεση σε ένα από τα πλοία της εταιρείας από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

"Η Hapag-Lloyd διακόπτει όλη την κυκλοφορία των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στην Ερυθρά Θάλασσα μέχρι τη Δευτέρα.

Έπειτα θα λάβουμε αποφάσεις για την μετέπειτα περίοδο", ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωση που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Νωρίτερα και ο ναυτιλιακός όμιλος A.P. Moller-Maersk ανακοίνωσε ότι αναστέλλει μέχρι νεωτέρας όλες τις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.