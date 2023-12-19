Ο Μύλος των Ξωτικών διέψευσε το δημοσίευμα που κυκλοφόρησε από τοπικό ΜΜΕ νωρίτερα σήμερα Τρίτη, και έκανε λόγο για άγρια συμπλοκή μαθητών μέσα στο χριστουγεννιάτικο πάρκο, από την οποία κατέληξαν 3 αγόρια στο νοσοκομείο.

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το δημοσίευμα που έχει αναπαραχθεί από αρκετές ιστοσελίδες με πηγή την ιστοσελίδα trikalanews είναι ψευδές και ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα. Καμία συμπλοκή (σ.σ. μαθητών) δεν έγινε σήμερα στο Μύλο των Ξωτικών και η διοργάνωση θα προβεί στις απαραίτητες νομικές ενέργειες για συκοφαντική δυσφήμιση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι οι πληροφορίες έκαναν λόγο για συμπλοκή μαθητών που είχαν πάει εκδρομή στα Τρίκαλα μέσα στον Μύλο των Ξωτικών, με τρία αγόρια να μεταφέρονται στο νοσοκομείο της πόλης, χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να είναι ανησυχητική.

Ωστόσο, ο Μύλος των Ξωτικών διαψεύδει κατηγορηματικά το αρχικό δημοσίευμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του πάρκου



Στο Μύλο των Ξωτικών πρωταρχικό μέλημα των διοργανωτών είναι η ασφάλεια των επισκεπτών και ουδέποτε θα επιτρεπόταν να εξελιχθεί κάτι αντίστοιχο.

Ευχαριστούμε τους χιλιάδες επισκέπτες που μας επισκέπτονται καθημερινά και σας περιμένουμε μέχρι τις 7 Ιανουαρίου να ζήσετε μαγικές στιγμές στο Μύλο των Ξωτικών».

