Δεκάδες ανθρώπους διέσωσε το Λιμενικό σε Γαύδο ενώ 24 άτομα εντόπισε στη Λέσβο. Ειδικότερα στην Λέσβο μετά από καταδίωξη συνελήφθη ο αλλοδαπός διακινητή τους ενώ συνελήφθη και 57χρονος αλλοδαπός στην Αλεξανδρούπολη καθώς μέσα στο όχημα που οδηγούσε εντοπίστηκαν πέντε αλλοδαποί, στερούμενοι νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων.

Διάσωση 38 ατόμων νότια της Γαύδου

Πιο συγκεκριμένα, τις βραδινές ώρες χθες, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ενημερώθηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την ύπαρξη λέμβου με ικανό αριθμό αλλοδαπών επιβαινόντων, σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή 17,5 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Για την περιοχή απέπλευσε αμέσως Ναυαγοσωστικό σκάφος (Ν/Γ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο εντόπισε ένα ξύλινο σκάφος με τριάντα οκτώ αλλοδαπούς. Οι προαναφερθέντες μετεπιβιβάστηκαν στο Ν/Γ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Από εκεί μεταφέρθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας του Δήμου Χανίων, με τη συνοδεία στελεχών της οικείας Λιμενικής Αρχής.

Σήμερα συνελήφθησαν δύο εκ των τριάντα οκτώ αλλοδαπών, ηλικίας 21 και 18 ετών, για παράβαση του Ν.3386/2005 "Παράνομη Είσοδος στη χώρα", του Ν. 4251/2014 "Διευκόλυνση" και των άρθρων 45 Π.Κ. "Συναυτουργία" και 306 Π.Κ. "Εκθεση".

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε μια (01) συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Εντοπισμός 24 ατόμων και σύλληψη του αλλοδαπού διακινητή τους στη Μυτιλήνη

Τις βραδινές ώρες χθες, περιπολικό πλοίο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ευρισκόμενο σε προγραμματισμένη περιπολία στη θαλάσσια περιοχή Πλωμαρίου Λέσβου, εντόπισε πνευστό ταχύπλοο σκάφος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τις ελληνικές ακτές. Πραγματοποιήθηκαν φωτεινά και ηχητικά σήματα, με τον χειριστή του ταχυπλόου να μη συμμορφώνεται και να προβαίνει σε επικίνδυνους ελιγμούς. Ακολούθησε καταδίωξη από τη βοηθητική λέμβο του περιπολικού πλοίου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στη συνέχεια ακινητοποίηση του ταχυπλόου και σύλληψη του 22χρονου διακινητή.

Στο σκάφος επέβαιναν επιπρόσθετα είκοσι τέσσερα άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης και στη συνέχεια σε χώρο καραντίνας ΚΥΤ Καρά Τεπέ «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ».

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης. Το ταχύπλοο σκάφος κατασχέθηκε, όπως επίσης και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του διακινητή.

Σύλληψη 57χρονου αλλοδαπού στην Αλεξανδρούπολη - Εντοπίστηκαν πέντε αλλοδαποί, στερούμενοι νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων στο όχημα που οδηγούσε

Στη σύλληψη 57χρονου αλλοδαπού προέβησαν τις πρωινές ώρες σήμερα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης στη χερσαία ζώνη του λιμανιού Αλεξανδρούπολης για παράβαση του νόμου 4251/2014 "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις".

Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία εκτελωνισμού συρμού (ελκυστήρα και επικαθήμενου) Φ/Γ οχήματος με οδηγό τον 57χρονο, εντοπίστηκαν μέσα στην καρότσα πέντε αλλοδαποί, στερούμενοι νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων.

Προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

