Την αισιοδοξία του για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα αλλά και της χώρας επανέλαβε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Κελέτσης, με αφορμή τη συνάντησή του, στο Διδυμότειχο, με τον νεότερο μελισσοκόμο της Ελλάδας, τον 14χρονο Δημοσθένη Σαρσάκη.

Ο κ. Κελέτσης είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τον τρόπο με τον οποίο ο έφηβος φροντίζει τα δεκαπέντε μελίσσια που διατηρεί, διαπίστωσε τον ενθουσιασμό και την αγάπη του 14χρονου για τη μελισσοκομία -με την οποία όπως είπε να ασχοληθεί επαγγελματικά- και δέχθηκε ως δώρο ένα βάζο μέλι της παραγωγής του το οποίο φέρει το όνομα «Μελισθένης».

«Νιώθω ιδιαίτερη χαρά και αισιοδοξία για το μέλλον της πατρίδας μας αλλά και για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, όταν συναντώ εφήβους όπως ο Δημοσθένης που ζει στο ακριτικό Διδυμότειχο και με περισσή φροντίδα και μεράκι έχει στραφεί προς τη μελισσοκομία. Χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους, με φρέσκιες ιδέες και τη δική τους "ανοιχτή" ματιά για το μέλλον», δήλωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος χάρισε στον Δημοσθένη μία στολή μελισσοκόμου κι ένα καπνιστήρι, με την ευχή να συνεχίσει να κάνει αυτό που αγαπά με τον ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια διάθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

