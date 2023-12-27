Το πλοίο - ασθενοφόρο Ocean Viking διέσωσε 244 μετανάστες στα ανοιχτά της Λιβύης

Το πλοίο-ασθενοφόρο Ocean Viking, το οποίο ναυλώνει η ανθρωπιστική οργάνωση SOS Méditerranée, διέσωσε 244 μετανάστες που διέτρεχαν κίνδυνο στα ανοιχτά της Λιβύης, σε τρεις επιχειρήσεις διάσωσης, όπως ανακοίνωσε η μη κυβερνητική οργάνωση που εδρεύει στη Μασσαλία.

Γύρω στη 1 το πρωί της Τετάρτης, το Ocean Viking έλαβε μια κλήση για βοήθεια από ένα ξύλινο, υπερφορτωμένο σκάφος, στο οποίο επέβαιναν δεκάδες άνθρωποι, χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους σωστικά μέσα. Οι ακτιβιστές έριξαν στο νερό τρεις πλαστικές λέμβους για να βοηθήσουν τους 122 επιβάτες, μεταξύ των οποίων ήταν και οκτώ ασυνόδευτοι ανήλικοι. Τότε επικοινώνησε μαζί τους ένα λιβυκό σκάφος περιπολίας που βρισκόταν κοντά στο ξύλινο πλοιάριο και τους ζήτησε να διασώσουν τους μετανάστες.

Έπειτα από αυτήν την πρώτη διάσωση, οι ιταλικές αρχές όρισαν ως «ασφαλές» λιμάνι αποβίβασης το Μπάρι. Καθώς το Ocean Viking κατευθυνόταν προς τα βόρεια, εντόπισε ένα άλλο ξύλινο σκάφος, επίσης υπερφορτωμένο. Με τη βοήθεια των ιταλικών αρχών, το πλήρωμα διέσωσε 106 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων οκτώ γυναίκες (οι δύο ήταν έγκυες) και τέσσερα παιδιά.

Η επιχείρηση ήταν ακόμη σε εξέλιξη όταν ένα άλλο πλοιάριο εντοπίστηκε σε απόσταση 26 χιλιομέτρων από Ocean Viking. Η SOS Méditerranée διέσωσε έτσι άλλους 16 ανθρώπους.

Η SOS Méditerranée έχει διασώσει περισσότερους από 39.000 ανθρώπους στη Μεσόγειο από το 2016. Από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα, 2.678 μετανάστες αγνοούνται αφού επιχείρησαν να διαπλεύσουν τη Μεσόγειο για να φτάσουν στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

