Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Ρέντη για τον ξυλοδαρμό του αντιδημάρχου

Καταδικαστέα χαρακτήρισε ο δήμαρχος την επίθεση σε βάρος του αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη, από δημοτικό σύμβουλο αντιπολιτευόμενης παράταξης, σήμερα το πρωί.
Συγκεκριμένα ο δήμαρχος Νίκαιας -Αγ.Ι. Ρέντη Κωνσταντίνος Μαραγκάκης σε ανακοίνωσή του, αναφέρει: «Καταδικάζω με τον πλέον απερίφραστο τρόπο την πράξη βιαιοπραγίας κατά του αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας από δημοτικό σύμβουλο αντιπολιτευόμενης παράταξης. Η βία και πολύ περισσότερο όταν αυτή εκδηλώνεται από ανθρώπους που εκλέχτηκαν για να υπηρετήσουν τα συμφέροντα των πολιτών και της πόλης, προσβάλει κάθε ανθρώπινη αξία. Ο αντιδήμαρχος περιθάλπεται στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά και η υγεία του εξελίσσεται καλώς».
