Την ενοχή του αστυνομικού πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας του τριμελούς πλημμελειοδικείου ενώπιον του οποίου εκδικάζεται η υπόθεση του θανατηφόρου τροχαίου έξω από την Βουλή, με θύμα τον 23χρονο Ιάσονα Λαλαούνη τον Μάρτιο του 2021.

"Η αμέλεια του κατηγορούμενου είναι βαρύτατη και είναι σωρευτική. Η μοτοσυκλέτα δεν είχε κανένα περιθώριο ελιγμού. Το όχημα που οδηγούσε ο κατηγορούμενος έφραξε όλο το μήκος της λωρίδας κυκλοφορίας" ανέφερε χαρακτηριστικά στην πρόταση ενοχής του αστυνομικού, οδηγού υπηρεσιακού οχήματος της βουλευτή, Ντόρας Μπακογιάννη, ο εισαγγελέας.

Η απόφαση του δικαστηρίου θα ανακοινωθεί αύριο Παρασκευή το πρωί.

Ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε την ενοχή του αστυνομικού για ανθρωποκτονία από αμέλεια, κρίνοντας πως ο κατηγορούμενος "οδηγούσε με απερισκεψία και χωρίς την απαιτούμενη προσοχή" στρίβοντας αριστερά για να εισέλθει στη Βουλή παρά την ύπαρξη σηματοδότησης, βέλη στο οδόστρωμα, που έδειχναν αναγκαστική ευθεία πορεία για τα οχήματα".

Κατά τον εισαγγελέα, το θύμα έχει συνυπαιτιότητα καθώς υπερέβαινε το όριο ταχύτητας, πλην όμως ο κατηγορούμενος, με την οδηγική συμπεριφορά του έχει το μεγαλύτερο ποσοστό αμέλειας που οδήγησε στον θάνατο του Ιάσονα. "Υπάρχει συνυπαιτιότητα του θανόντος η οποία συνεκτιμάται στην επιμέτρηση της ποινής του κατηγορούμενου. Όμως το μεγαλύτερο ποσοστό αμέλειας βαρύνει τον κατηγορούμενο, ο οποίος παραβίασε τον ΚΟΚ με απαγορευμένη στροφή στο σημείο" είπε. "Το θύμα δεν μπόρεσε να κάνει ελιγμό και έπεσε στο όχημα που οδηγούσε ο κατηγορούμενος" συμπλήρωσε.

Ο εισαγγελέας τόνισε πως ενώ υπήρχε νόμιμος τρόπος να εισέλθει το όχημα στον αύλειο χώρο της Βουλής, δηλαδή μέσω της Ακαδημίας, ο αστυνομικός επέλεξε τη συγκεκριμένη διαδρομή λειτουργώντας απερίσκεπτα. "Ναι αλλά θα έχανε τρία λεπτά. Και για τρία λεπτά σκότωσε το παιδί μου" ακούστηκε να σχολιάζει από τη θέση του στο ακροατήριο ο πατέρας του Ιάσονα.

Στην απολογία του ο αστυνομικός εξέφρασε τη λύπη του "που έφυγε ένας νέος άνθρωπος χωρίς λόγο. Μακάρι να είχα έρθει σε επικοινωνία με την οικογένειά του νωρίτερα".

Ο κατηγορούμενος είπε πως το 2018 που ο ίδιος υπηρετεί, "μπαίνουμε στη Βουλή από αυτό το σημείο και ποτέ κανείς δεν μας είπε τίποτα". Για την 12η Μαρτίου 2021, ημέρα του τραγικού δυστυχήματος, ο αστυνομικός είπε:

"Εκείνη την ημέρα, η είσοδος για τη Βουλή από την Αμαλίας, ήταν κλειστή λόγω συγκέντρωσης. Μας ενημέρωσαν ότι δεν μπορούσαμε να πάμε από Κριεζώτου και να μπούμε στη Βουλή από Ακαδημίας. Ήμουν πεπεισμένος ότι η διαδρομή που έκανα δεν απαγορευόταν. Ακόμη και σήμερα, μετά το τροχαίο, η οδηγία της αστυνομίας είναι, αν υπάρχει επίσημος να μπαίνει έτσι...".

Αναφερόμενος στις συνθήκες του δυστυχήματος, είπε πως ενώ ανέμεναν με τον συνοδηγό του στη Β. Σοφίας απέναντι από την Βουλή για να στρίψουν αριστερά "μας έδωσε προτεραιότητα ένας ταξιτζής. Βγάλαμε φλας και μπήκαμε προοδευτικά. Προσέκρουσε πάνω μας κάτι και η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Βγήκαμε έξω και είδαμε μια μηχανή διαλυμένη. Πήγαμε κατευθείαν στον άνθρωπο, πήραμε το 166, δεν εγκαταλείψαμε, δεν φύγαμε. Ρωτήσαμε αν μπορούσαμε να δώσουμε αίμα και μας είπαν όχι".

Στο τέλος της απολογίας του, ο αστυνομικός είπε: "Κρίμα! Έφυγε ένας νέος άνθρωπος. Μακάρι να είχα τη δύναμη να επικοινωνήσω νωρίτερα με την οικογένεια. Είμαι και εγώ πατέρας και δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τον γιο μου. Δεν μπορώ να φανταστώ τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι".

