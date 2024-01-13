Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων στην Πάρνηθα

Άνοιξε και ο δρόμος που οδηγεί προς τα καταφύγια.

UPDATE: 19:40
παρνηθα

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της τροχαίας, η κυκλοφορία των οχημάτων στην Πάρνηθα αποκαταστάθηκε πλήρως, καθώς άνοιξε και ο δρόμος που οδηγεί προς τα καταφύγια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πάρνηθα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark