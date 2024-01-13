Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της τροχαίας, η κυκλοφορία των οχημάτων στην Πάρνηθα αποκαταστάθηκε πλήρως, καθώς άνοιξε και ο δρόμος που οδηγεί προς τα καταφύγια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.