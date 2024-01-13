Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της τροχαίας, η κυκλοφορία των οχημάτων στην Πάρνηθα αποκαταστάθηκε πλήρως, καθώς άνοιξε και ο δρόμος που οδηγεί προς τα καταφύγια.
Πηγή: skai.gr
- Θανατηφόρο τροχαίο από «τρελή» πορεία αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη: ΙΧ καρφώθηκε σε δέντρα, πινακίδα και κολώνα
- Χρυσοχοϊδης: Ειδικά σχέδια για εγκληματικότητα ανηλίκων και Τροχαία - Οι προτεραιότητες στην ΕΛ.ΑΣ και οι επιστροφές αστυνομικών στην ομάδα ΔΙΑΣ
- Απολογούνται σήμερα ο 39χρονος και ο φίλος του για την άγρια δολοφονία της 41χρονης εγκύου στην Θεσσαλονίκη
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.