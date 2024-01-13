Νέα τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, ΙΧ αυτοκίνητο που κινείτο στη διασταύρωση των οδών Π.Σ.Σ. με Βουτυρά, στο ρεύμα εισόδου στην πόλη, εξετράπη της πορείας του και «καρφώθηκε» σε δύο δέντρα, μία πινακίδα, έπειτα μία κολώνα φωτισμού και στη συνέχεια ανετράπη.

Η κολώνα φωτισμού, έπεσε πάνω σε δύο οχήματα που ήταν ακινητοποιημένα σε φανάρι, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές.

Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν ο τραγικός θάνατος του οδηγού του αυτοκινήτου. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε το άτομο -αγνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων- στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», αλλά δυστυχώς ήταν αργά.

Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

