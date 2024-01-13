Σχέδιο ειδικών στοχευμένων δράσεων με τρεις βασικές κατευθύνσεις, για την αντιμετώπιση της «ανήλικης παραβατικότητας», καταρτίζουν το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ, με εντολή του υπουργού, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο πλαίσιο των μεγάλων αλλαγών που είχε προαναγγείλει ουσιαστικά ο υπουργός από την ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα, κάνοντας λόγο για άμεσες μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα.

Ταυτόχρονα, προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς η επιστροφή αστυνομικών που είχαν αποσπαστεί από την 'Αμεση Δράση, την Ομάδα ΔΙΑΣ και την Τροχαία, σε άλλες υπηρεσίες, ακόμα και για την φύλαξη προσώπων ή την επαρχία, για τους οποίους είχε ζητήσει την άμεση ανάκληση των αποσπάσεων τους ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες από στελέχη του υπουργείου, μέχρι προχθές είχαν επιστρέψει στην ομάδα ΔΙΑΣ περισσότεροι από τους μισούς, για τους οποίους ανακλήθηκε η απόσπαση τους και περίπου 80% των εκπαιδευμένων για το τηλεφωνικό κέντρο της 'Αμεσης Δράσης, οι οποίοι επίσης είχαν μετακινηθεί.

Σε ό,τι αφορά την παραβατικότητα ανηλίκων, με αφορμή τα συνεχή περιστατικά βίας που έχουν δημιουργήσει δυσφορία και ανησυχία στην κοινή γνώμη, οι δράσεις του υπουργείου θα κινηθούν στους εξής άξονες:

Πρώτον, χαρτογράφηση των περιοχών που έχουν διαπιστωθεί επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων, προκειμένου να αναζητηθούν οι αιτίες που συμβάλουν στην ανάπτυξη τέτοιων φαινομένων στις συγκεκριμένες περιοχές.

Δεύτερον, ενίσχυση των περιπολιών στις περιοχές αυτές, παράλληλα με τη γενική αύξηση των δυνάμεων «πρώτης γραμμής», καθώς και ενίσχυση των υπηρεσιών ανηλίκων της Ασφάλειας, προκειμένου να βγουν άτομα στο δρόμο και να συγκεντρώνονται χωρίς καθυστέρηση στοιχεία για κάθε υπόθεση.

Και τρίτον, συνεργασία με δήμους και άλλους αρμόδιους φορείς, την κοινωνική υπηρεσία και τους ψυχολόγους της ΕΛ.ΑΣ, καθώς και την επιστημονική κοινότητα, προκειμένου να αναλυθεί το φαινόμενο και να μπουν οι βάσεις για μια ολιστική αντιμετώπιση του.

«Η παραβατικότητα των ανηλίκων είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων που έχει βάλει ο υπουργός, καθώς μιλάμε για παιδιά και είναι λάθος να τα αντιμετωπίσουμε όπως το κοινό και οργανωμένο έγκλημα και δεν είναι μόνο αστυνομικό ζήτημα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ συνεργάτης του υπουργού Προστασίας του Πολίτη και σημείωσε ότι ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες δουλεύουν το θέμα, με την υποχρέωση να υποβάλουν το γρηγορότερο μια ολοκληρωμένη πρόταση χειρισμού του.

Όσον αφορά στις βασικές προτεραιότητες που έχει βάλει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αφορούν στις εξής άμεσες ενέργειες:

Ενίσχυση των υπηρεσιών αιχμής όπως είναι η 'Αμεση Δράση, η ΔΙΑΣ και η Τροχαία, υπηρεσίες που σχετίζονται με την καθημερινότητα των πολιτών. Θα δοθεί έμφαση στην εμφανή αστυνόμευση με την αύξηση των περιπολιών και την αύξηση της παρουσίας της ΔΙΑΣ στις γειτονιές, στους δρόμους. Πρώτος στόχος είναι να διπλασιαστεί η δύναμη της ΔΙΑΣ, ώστε να καλύψει τις περισσότερες γειτονιές της Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκαν με εντολή του υπουργού διαταγές για ανάκληση 200 αποσπάσεων από την ομάδα ΔΙΑΣ, και η επιστροφή τους στις περιπολίες. Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, περίπου 500 αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ είχαν αποσπαστεί τα τελευταία χρόνια σε άλλες υπηρεσίες, φύλαξη προσώπων και στην επαρχία. Εκδόθηκε άμεσα η ανάκληση των πρώτων 200 αποσπάσεων και μέχρι την Παρασκευή είχαν επιστρέψει πάνω από 100 και είχαν ενταχθεί πάλι στις περιπολίες.

Παράλληλα, επέστρεψε στο κέντρο της 'Αμεσης Δράσης πάνω από 80% των αστυνομικών που είχαν αποσπαστεί αλλού, απογυμνώνοντας το τηλεφωνικό κέντρο.

Από το επιτελείο του κ. Χρυσοχοΐδη επισημαίνεται ότι επί της προηγούμενης θητείας του ως εξωκοινοβουλευτικός υπουργός, από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Αύγουστο του 2021, είχαν περάσει από ειδική εκπαίδευση 100 άνδρες και γυναίκες αστυνομικοί για το τηλεφωνικό κέντρο της 'Αμεσης Δράσης, αλλά στη συνέχεια έφυγαν αρκετοί. Αυτό είχε ως συνέπεια να υπάρχει καθυστέρηση στην ανταπόκριση των τηλεφωνημάτων στην 'Αμεση Δράση, αλλά και στη διαχείριση των περιστατικών.

Συνεργάτες του κ. Χρυσοχοΐδη τονίζουν ότι από την προηγούμενη θητεία του είχε βάλει ως "κόκκινη γραμμή" την μη απομάκρυνση προσωπικού από τις περιπολίες και τις άλλες υπηρεσίες «πρώτης γραμμής», για αυτό τώρα θα επιστρέψουν όλοι όσοι έχουν φύγει.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, η ενίσχυση αστυνομικών υπηρεσιών θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας, μεταξύ των οποίων και της ανήλικης παραβατικότητας, αλλά και άλλων κοινωνικών φαινομένων, όπως είναι και η ενδοοικογενειακή βία. Υπενθυμίζουν επίσης ότι, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ήταν εκείνος που δημιούργησε τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Περιστατικών Ενδοοικογενειακής Βίας και είχε συστήσει και τα πρώτα Τμήματα στα Αστυνομικά Τμήματα, αρχής γενομένης από το Τμήμα Περιστερίου.

Σε ό,τι αφορά στην Τροχαία, έμφαση θα δοθεί:

* στην ενίσχυση των ειδικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση των παραβάσεων που οφείλονται στην επικίνδυνη και επιθετική οδηγική συμπεριφορά και είναι η αιτία για τα πολύ σοβαρά τροχαία ατυχήματα και

* στον έλεγχο των παραβάσεων που επηρεάζουν την κυκλοφορία και ταλαιπωρούν τους πολίτες, όπως είναι οι διπλοσταθμεύσεις, η στάθμευση πάνω σε ράμπες αναπήρων, σε στροφές λεωφορείων κλπ.

Για τα θέματα της τροχαίας έχει εκπονηθεί μελέτη και θα αναπτυχθούν στοχευμένες δράσεις βάσει ώρας, χρόνου, τόπου που παρατηρούνται οι περισσότερες παραβάσεις.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι τα Αστυνομικά Τμήματα και τα Τμήματα Ασφαλείας, τα οποία έχουν μπει στο «κάδρο» των αλλαγών που προωθούνται και έχουν ληφθεί αποφάσεις για την ενίσχυση τους.

Ωστόσο, όπως τονίζουν τα στελέχη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τα σχέδια δεν μπορούν να προχωρήσουν χωρίς τα πρόσωπα που θα επιφορτιστούν με την υλοποίηση τους.

Για το λόγο αυτό ο υπουργός έχει ζητήσει να επισπευσθούν οι κρίσεις στην Αστυνομία, ώστε να αναλάβει ο κάθε αξιωματικός τις ευθύνες του για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και των σχεδίων.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, όπως ο ίδιος επεσήμανε την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του, «οι μεταρρυθμίσεις που πριν τρία χρόνια σχεδιάσθηκαν θα επικαιροποιηθούν και θα εφαρμοσθούν…Έχουμε μείνει πίσω στην αποστολή μας και πρέπει να τρέξουμε».

Οι κρίσεις θα παίξουν ρόλο και στις αλλαγές που έχει βάλει ως στόχο ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, διοικητικές και οργανωτικές, καθώς στον τομέα της δια βίου εκπαίδευσης μέσω της Αστυνομικής Ακαδημίας, ενώ, παράλληλα, θα δοθεί άμεση προτεραιότητα στην αξιολόγηση, το βαθμολόγιο και την κινητικότητα στο εσωτερικό του σώματος, με στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για τον σκοπό αυτό, τονίζουν οι συνεργάτες του υπουργού, θα αξιολογηθούν οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ «από το μηδέν» οι προαγωγές και τοποθετήσεις θα γίνουν με απολύτως αξιοκρατικά κριτήρια, ενώ στους άμεσους στόχους είναι η αλλαγή ισορροπίας στις δυνάμεις με ενίσχυση κυρίως στην Αττική και Θεσσαλονίκη.

