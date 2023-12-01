Σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες τον χρόνο, λειτουργεί πλέον το τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΗ και έτσι οι πελάτες μπορούν να καλούν δωρεάν στο 800 900 1000 οποιαδήποτε στιγμή προτιμούν για την εξυπηρέτησή τους.

Η ΔΕΗ προχώρησε στην 24ωρη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της, συνεπής στην υπόσχεσή της για διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών της σε κάθε επαφή με την εταιρεία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το τηλεφωνικό κέντρο ΔΕΗ δίνει απαντήσεις και λύσεις σε κάθε είδους ανάγκη:

- Προσφέρει ενημέρωση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

- Δέχεται αιτήματα για τη σύναψη σύμβασης ρεύματος και φυσικού αερίου.

- Παρέχει πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με χρεώσεις που περιλαμβάνουν οι λογαριασμοί.

- Δίνει πληροφορίες για την εξέλιξη της πορείας αιτημάτων.

- Πραγματοποιεί εξόφληση λογαριασμών με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

- Πραγματοποιεί διακανονισμούς πληρωμών.

- Προσφέρει ενημέρωση και τεχνική υποστήριξη για το myΔΕΗ, τον νέο ψηφιακό κόσμο της ΔΕΗ.

Για τους επαγγελματίες, η ΔΕΗ, εκτός από το εξειδικευμένο τηλεφωνικό κέντρο 800 500 7000, δημιούργησε δύο νέες υπηρεσίες εξυπηρέτησης στο dei.gr ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες. Συγκεκριμένα, οι υφιστάμενοι και νέοι εταιρικοί πελάτες των προγραμμάτων ΔΕΗ myBusiness 4All ή ΔΕΗ myBusiness 4All+ έχουν τη δυνατότητα χρήσης υπηρεσιών Video Call και Live Chat στην επικοινωνία τους με τη ΔΕΗ.

Με την υπηρεσία Video Call, με ένα κλικ, ο εξειδικευμένος εκπρόσωπος βρίσκεται στην οθόνη του επαγγελματία για να τον εξυπηρετήσει και να λύσει κάθε απορία, ενώ υπάρχει και δυνατότητα προγραμματισμού ημερομηνίας και ώρας που εξυπηρετούν τον επαγγελματία για την επικοινωνία.

Η υπηρεσία Live Chat προσφέρει εξυπηρέτηση και υποστήριξη για τον επαγγελματία που προτιμά να γράφει από τον υπολογιστή ή το κινητό τηλέφωνό του, αντί να επικοινωνήσει μέσω τηλεφώνου ή βιντεοκλήσης. Η γραπτή συνομιλία πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο με εξειδικευμένο εκπρόσωπο, ο οποίος είναι έτοιμος να λύσει κάθε απορία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

