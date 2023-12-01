Θεσσαλονίκη: Από 15/12 σε ισχύ το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων

Από την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της Θεσσαλονίκης για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου (ΕΣΘ).

Κατά τη διάρκεια της περιόδου πριν από τα Χριστούγεννα, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν ως εξής:

Τις καθημερινές της περιόδου 15-22 Δεκεμβρίου θα παραμένουν ανοιχτά από τις 10 το πρωί ώς τις 9 το βράδυ.

Το Σάββατο 16 του μηνός θα λειτουργήσουν από τις 10 το πρωί ώς τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή 17 του μηνός από τις 11 ώς τις 6.

Την προπαραμονή των Χριστουγέννων θα ανοίξουν στις 10 το πρωί και θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα

Την παραμονή των Χριστουγέννων θα είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα ανήμερα των Χριστουγέννων, καθώς και την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου.

Κατά την εβδομάδα πριν από την Πρωτοχρονιά το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Τις καθημερινές της περιόδου 27-29 Δεκεμβρίου θα παραμένουν ανοιχτά από τις 10 το πρωί ώς τις 9 το βράδυ.

Το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου θα λειτουργήσουν από τις 10 το πρωί ώς τις 6 το απόγευμα.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς το ωράριο λειτουργίας τους θα είναι από τις 11 το πρωί ώς τις 6 το απόγευμα.

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα την Πρωτοχρονιά.

Για την Τρίτη 2 Ιανουαρίου ο ΕΣΘ προτείνει «όπως παραδοσιακά και εθιμικά γίνεται, τα καταστήματα να παραμείνουν κλειστά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

