Μια παρέα κυνηγών από το χωριό Γυμνό Ευβοίας πήγε την Τετάρτη για κυνήγι την ορεινή περιοχή Κάτω Σέτα, στο όρος Σκοτεινή, στην κεντρική Εύβοια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport το ένα από τα κυνηγόσκυλα χάθηκε την ώρα που κυνηγούσε χωρίς οι κυνηγοί να μπορούν να το εντοπίσουν.

Ευτυχώς ο σκύλος φορούσε GPS και έτσι κατάφεραν να τον εντοπίσουν, διαπιστώνοντας ότι είχε πέσει σε ένα βάραθρο, από το οποίο ήταν αδύνατο να το απεγκλωβίσουν.

Το πρωί της Πέμπτης ενημερώθηκε η 7η ΕΜΑΚ από τη Λαμία και στο δύσβατο σημείο πήγε η ορειβατική ομάδα, όπου οργανώθηκε μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, η οποία τελικά στέφθηκε με επιτυχία, αφού κατάφεραν να απεγκλωβίσουν σώο το κυνηγόσκυλο και να το παραδώσουν στον ιδιοκτήτη του.

