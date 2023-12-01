Μικροποσότητα κοκαΐνης είχε στην κατοχή του ένας 16χρονος που συνελήφθη στην περιοχή της Μενεμένης, στη Θεσσαλονίκη, αλλά όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια είχε και εμπλοκή σε συνολικά οχτώ διαρρήξεις και κλοπές από καταστήματα στην περιοχή των Αμπελοκήπων.
Συγκεκριμένα, η περαιτέρω αστυνομική έρευνα έδειξε πως ο ανήλικος, από κοινού με συνεργό του, είχαν διαρρήξει τα ξημερώματα της προηγούμενης ημέρας (29/11), κομμωτήριο στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι από μέσα Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους προέβησαν σε επιπλέον επτά διαρρήξεις καταστημάτων στην ίδια περιοχή- σε μία περίπτωση, με τη συνδρομή ακόμη ενός συνεργού τους- από τα οποία αφαίρεσαν χρήματα και εργαλεία.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
