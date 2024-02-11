Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αυστηροποίηση του Κ.Ο.Κ: Κάμερες, drones και πρόστιμα στο κινητό τηλέφωνο για να μειωθούν τα δυστυχήματα

Τα μέτρα της πολιτείας για την μείωση των τροχαίων - Point System στο κινητό μας, κάμερες σε λεωφόρους και drones - Εξετάζεται η μείωση των ορίων ταχύτητας

kok

Μία σειρά από μέτρα ετοιμάζεται να πάρει η πολιτεία με την αυστηροποίηση του Κ.Ο.Κ προκειμένου να μειωθούν τα τροχαία δυστυχήματα.  

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Χρύσας Μπάτου στον ΣΚΑΙ, αρχικά θα τοποθετηθούν κάμερες σε καίρια σημεία, δηλαδή εκεί που έχουν γίνει σοβαρά τροχαία ατυχήματα η δυστυχήματα.

Οι κάμερες θα βγάζουν φωτογραφία, θα στέλνουν αυτά τα αρχεία στις Αστυνομικές Αρχές, θα βεβαιώνεται το πρόστιμο, έπειτα θα ανεβαίνει το πρόστιμο πρώτα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και έπειτα θα φτάνει σε εμάς με ένα απλό SMS.

Point System

Στο κινητό μας τηλέφωνο θα έχουμε και το ηλεκτρονικό ποινολόγιο, το λεγόμενο point system.

Για παράδειγμα, είμαι οδηγός, κάνω μία παράβαση, εκεί θα φορτώνομαι με κάποιους πόντους, στους 15 θα μου έρχεται υπενθύμιση από τον GOV, στους 25 θα μου αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης και θα πρέπει να περάσω ξανά εξετάσεις.

Όρια ταχύτητας

Σχετικά με τα όρια ταχύτητας, εξετάζεται να πέσουν από τα 50 km/h στα 30 km/h εντός πόλεως.

Τέλος, στους δρόμους της Αθήνας θα πετούν drones τα οποία θα έχουν ζωντανή εικόνα στον θάλαμο επιχειρήσεων της ΕΛΑΣ, θα γίνεται έλεγχος της κυκλοφορίας και όπου χρειάζεται θα επεμβαίνει η τροχαία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΚΟΚ τροχαία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark