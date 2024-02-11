Μία σειρά από μέτρα ετοιμάζεται να πάρει η πολιτεία με την αυστηροποίηση του Κ.Ο.Κ προκειμένου να μειωθούν τα τροχαία δυστυχήματα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Χρύσας Μπάτου στον ΣΚΑΙ, αρχικά θα τοποθετηθούν κάμερες σε καίρια σημεία, δηλαδή εκεί που έχουν γίνει σοβαρά τροχαία ατυχήματα η δυστυχήματα.

Οι κάμερες θα βγάζουν φωτογραφία, θα στέλνουν αυτά τα αρχεία στις Αστυνομικές Αρχές, θα βεβαιώνεται το πρόστιμο, έπειτα θα ανεβαίνει το πρόστιμο πρώτα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και έπειτα θα φτάνει σε εμάς με ένα απλό SMS.

Point System

Στο κινητό μας τηλέφωνο θα έχουμε και το ηλεκτρονικό ποινολόγιο, το λεγόμενο point system.

Για παράδειγμα, είμαι οδηγός, κάνω μία παράβαση, εκεί θα φορτώνομαι με κάποιους πόντους, στους 15 θα μου έρχεται υπενθύμιση από τον GOV, στους 25 θα μου αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης και θα πρέπει να περάσω ξανά εξετάσεις.

Όρια ταχύτητας

Σχετικά με τα όρια ταχύτητας, εξετάζεται να πέσουν από τα 50 km/h στα 30 km/h εντός πόλεως.

Τέλος, στους δρόμους της Αθήνας θα πετούν drones τα οποία θα έχουν ζωντανή εικόνα στον θάλαμο επιχειρήσεων της ΕΛΑΣ, θα γίνεται έλεγχος της κυκλοφορίας και όπου χρειάζεται θα επεμβαίνει η τροχαία.

Πηγή: skai.gr

